James Corden fait face à un contrecoup pour un segment «culturellement offensant» se moquant des aliments asiatiques

Pendant des années, Kim Saira, une résidente californienne de 24 ans, a regardé James Corden dans « The Late Late Show » sur CBS et a apprécié sa comédie.

« Je pensais que vous saviez qu’il était drôle, il avait du bon contenu dans son émission », a-t-elle déclaré à 45secondes.fr Food. Mais ce sentiment a changé l’année dernière lorsqu’elle a regardé un ancien segment de l’émission intitulé « Spill Your Guts or Fill Your Guts ».

Dans le segment récurrent, Corden présente à ses invités célèbres des aliments qu’il qualifie de « grossiers » ou « horribles » dans la description. Mais Saira a vu un clip et a été horrifiée.

« J’ai remarqué que l’un des aliments qu’il présentait à quelqu’un était le balut (un œuf de canard fécondé qui est bouilli et mangé à partir de la coquille), et le balut est comme très spécifique à la culture philippine », a-t-elle expliqué. « C’est un aliment que je mange chaque fois que je vais aux Philippines avec ma grand-mère et mes cousins, donc c’est un aliment très sentimental pour moi, et j’ai remarqué qu’il le présentait à un invité et l’appelait dégoûtant. »

« J’étais tellement confuse et j’ai l’impression que c’était un moment où je me disais: » Oh mon Dieu, comme, c’est ma culture. Je ne comprends pas pourquoi il se moque de ça? « »

Le clip spécifique, qui semble avoir été diffusé à l’origine en 2016 et compte plus de 27 millions de vues sur YouTube, montre Corden et sa collègue personnalité de la télévision Jimmy Kimmel se posant des questions difficiles. Les deux animateurs de télévision n’étaient clairement pas enthousiastes à l’idée de manger plusieurs autres aliments asiatiques courants dans le segment, comme l’œuf millénaire et les pattes de poulet.

Saira a dit qu’elle était tellement offensée qu’elle a arrêté de regarder l’émission. Saira a déclaré qu’elle ne s’était pas vraiment attardée dessus jusqu’à ce qu’on lui rappelle le segment cette semaine et qu’elle en ait fait un TikTok désormais viral lundi.

« ils appellent la nourriture asiatique dégoûtante à la télévision en direct », a écrit Saira dans sa vidéo. « hein. c’est littéralement raciste. c’est tellement irrespectueux wtf. »

Après le décollage de sa vidéo, elle a déclaré qu’elle avait commencé à recevoir des messages directs de personnes qui voulaient faire quelque chose. Plus tard dans la journée, elle a partagé une pétition Change.org, appelant Corden à « changer complètement la nourriture présentée dans son émission » ou à « supprimer complètement le segment », à présenter des « excuses formelles » à son émission et à faire un don pour soutenir » Restaurants et petites entreprises asiatiques. »

Outre balut dans la vidéo de septembre 2016, Corden a fait plusieurs autres segments « Spill Your Guts » avec ses invités. En mars, par exemple, il a offert à la mannequin et auteure de livres de cuisine Chrissy Teigen une salade de vers de betterave. Teigen semblait être perplexe.

« Je vais manger le ver, c’est la betterave qui m’attrape », a-t-elle dit, saisissant avec désinvolture l’un des vers et le grignotant.

« James panique à propos de Chrissy qui mange le ver … elle est à moitié thaïlandaise, elle est allée dans les marchés de rue, il est assez courant que les marchés de rue d’Asie du Sud-Est vendent des insectes frits », a noté une personne dans les commentaires de YouTube.

Après que sa vidéo TikTok ait commencé à prendre de l’ampleur, Saira a déclaré qu’elle avait créé la pétition Change.org dans le but d’obtenir une réponse de CBS ou de Corden lui-même.

« À la suite des crimes haineux asiatiques constants qui se produisent continuellement, non seulement ce segment est incroyablement offensant et insensible culturellement, mais il encourage également le racisme anti-asiatique », a-t-elle écrit dans la pétition. « Tant d’Américains d’origine asiatique sont constamment harcelés et moqués pour leurs aliments indigènes, et ce segment l’amplifie et l’encourage. »

AUJOURD’HUI a contacté les représentants de CBS et de Corden mais n’a pas eu de réponse.

Jeudi après-midi, Saira avait plus de 10 000 signatures de soutien. Elle a dit qu’elle espère que la pétition inspirera le changement.

« Je reçois des commentaires demandant s’il est vraiment raciste pour eux de sortir ces aliments, car pour, vous savez, une personne moyenne qui ne connaît pas ces aliments, cela semble peu attrayant », a-t-elle déclaré. « Et je pense que c’est raciste parce que ces aliments existent dans les cultures asiatiques depuis des milliers d’années. Et pour quelqu’un dans … l’émission de choisir délibérément ces aliments, ils sont très conscients de la culture … quelqu’un a être conscient du contexte culturel. »

Saira a ajouté que les aliments des cultures BIPOC sont souvent appropriés, ce qui a fait piquer davantage le segment.

« Je pense que dans ce segment, nos aliments sont utilisés à des fins lucratives, car cela leur rapporte évidemment de l’argent », a-t-elle expliqué. « Et je pense que ce n’est pas juste … faire comme un sandwich à la mayonnaise et au poulet pourrait être dégoûtant pour quelqu’un d’autre. Mais cela n’est pas enraciné dans une culture BIPOC, où les cultures BIPOC sont constamment exploitées et exploitées pendant des années. »

Elle a ajouté que c’est particulièrement nocif, car de nombreuses célébrités que Corden a interviewées pour le segment, dont Kim Kardashian, Gordon Ramsay et Justin Bieber, ont de grandes bases de fans de jeunes qui pourraient être influencés par la série.

« Cela fait très mal de voir quelqu’un avec autant de renommée et autant de pouvoir, vous savez, se moquer de nos aliments ou se moquer d’eux, car c’est spécial pour nous et je pense que cela perpétue également les crimes anti-asiatiques et l’intimidation, comme dans les écoles », a-t-elle déclaré.