James Corden dit qu’il se lave les cheveux tous les deux mois

James Corden a révélé qu’il ne se lave les cheveux que « tous les deux mois », affirmant qu’il a également tendance à ne pas être sous la douche plus de quelques minutes à chaque fois.

Certains d’entre nous trouvent que nous devons nous assurer que nos serrures sont lavées tous les jours si nous ne voulons pas finir par canaliser l’aspect lissé de Harry Potter le méchant Drago Malfoy.

Certaines célébrités, quant à elles, semblent plutôt satisfaites de laisser les choses au naturel – Jake Gyllenhaal faisant la une des journaux lorsqu’il a déclaré qu’il trouvait parfois que le bain était « moins nécessaire », Mila Kunis et Ashton Kutcher ont récemment révélé qu’ils ne lavent leurs enfants que s’ils voient ‘ saleté sur eux », et Kristen Bell et Dax Shepard disant qu’ils «attendent simplement la puanteur» avant de baigner leurs enfants.

Et il s’avère que Corden est plus qu’heureux de passer plusieurs semaines sans passer de shampoing dans ses cheveux, après avoir parlé de ses propres habitudes d’hygiène sur Le spectacle tardif lors d’une discussion sur les résidents de Los Angeles invités à réduire leur temps de douche en raison de pénuries d’eau.

L’homme de 43 ans a déclaré: «Je suis entré et sorti dans trois ou quatre minutes. J’utilise du savon mais je ne me lave pas les cheveux. Je le lave tous les deux mois.

« C’est une histoire vraie. Je ne pense pas que nous soyons méchants.

À LA, on demande aux gens de réduire leur temps sous la douche de quatre minutes pour aider à lutter contre les pénuries d’eau dans la région, le temps moyen des résidents étant actuellement de 10 minutes.

En entendant combien de temps certaines personnes mettent, Corden a dit : « Vous plaisantez avec moi… Quoi ?

« Si c’est la moyenne, ça veut dire qu’il y a du monde pendant 20 minutes ? Oh mon Dieu ! »

Lorsqu’un membre de son équipe de production a admis qu’elle s’était douchée pendant 10 minutes, il a demandé : « Qu’est-ce que tu fais pendant 10 minutes ?

« Combien de temps cela prend-il? J’essaie de penser à ce que je ferais là-dedans pendant 10 minutes ? »

Crédit : CBS

Corden a récemment révélé qu’il partirait Le spectacle tardif après sept ans derrière le bureau, disant qu’il se sent « immensément fier » de ce qu’il a accompli.

Dans un monologue à son public, Corden a déclaré que travailler sur la série avait été au-delà de ses « rêves les plus fous et les plus fous ».

Il a poursuivi: « Quand j’ai commencé ce voyage, ça allait toujours être juste ça. Ça allait être un voyage, une aventure. Je ne l’ai jamais vu comme ma destination finale, tu sais?

« Et je ne veux jamais que ce spectacle dépasse son accueil de quelque manière que ce soit. Je veux toujours aimer le faire. Et je pense vraiment que dans un an, ce sera le bon moment pour passer à autre chose et voir ce qui pourrait être là-bas. »

Il a ajouté: « Nous sommes tous déterminés à faire de cette émission la meilleure année que nous ayons jamais eue. Nous allons sortir avec un bang.

« Il va y avoir des covoiturages, des passages pour piétons, des croquis et d’autres surprises.