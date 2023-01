James Corden devait jouer dans The Whale avant que Darren Aronofsky n’acquière les droits

Avant que Darren Aronofsky n’obtienne les droits et ne jette plus tard Brendan Fraser, James Corden devait jouer dans une adaptation de The Whale de Tom Ford.

Si La baleine avait été réalisé avec son précédent réalisateur et star attaché, générerait-il le même buzz aux Oscars que la nouvelle adaptation de Darren Aronofsky et Brendan Fraser ? Récemment sorti en salles par A24, La baleine est réalisé par Aronofsky et met en vedette Fraser dans le rôle principal. Le film a été spéculé pour donner à Fraser sa première nomination du meilleur acteur aux Oscars, se démarquant comme l’un des films les plus parlés de l’année.





La baleine est basé sur un spectacle original de Samuel D. Hunter, qui a également écrit le scénario de l’adaptation du long métrage. Mais avant qu’Aronofsky n’obtienne les droits du film, il y avait un plan différent en place pour adapter l’histoire. Dans une nouvelle interview avec Deadline, Le spectacle tardif hôte James Cordon révélé quand La baleine a été mentionné qu’il allait jouer le personnage de Fraser dans une version du film qui a fini par s’effondrer. Il a également affirmé que Animaux nocturnes le réalisateur Tom Ford était à bord pour diriger.

« J’allais jouer ce rôle, et Tom Ford allait diriger », a déclaré Corden au point de vente.

La date limite aurait également confirmé l’histoire de Corden avec Aronofsky, qui a vérifié les affirmations. Quant à savoir pourquoi cette version de La baleine coulé dans l’enfer du développement, Corden dit que c’était parce que Ford voulait avoir un contrôle plus complet du projet. Il dit aussi que George Clooney cherchait à s’impliquer à un moment donné, mais son idée était de lancer « un réel 600 livres inconnu » pour jouer le rôle. Quoi qu’il en soit, alors que l’adaptation avec Corden s’est effondrée, le comique suggère que tout était peut-être pour le mieux, car il pense qu’il aurait été trop jeune pour rendre justice au rôle à ce moment-là. dans sa vie.





James Corden a quitté The Whale

Ce n’est pas le seul rôle que Corden a raté. Il a également déclaré récemment qu’il avait auditionné pour le rôle de Sean Astin dans Peter Jackson. le Seigneur des Anneaux trilogie, mais il a également été ignoré pour celle-là. Mais Corden a néanmoins repris différents rôles d’acteur au cours des années qui ont suivi. Il est apparu dans des films comme Les trois Mousquetaires, Hieret Chats. Plus récemment, il peut être vu dans la série Prime Video Mammifères dont il est également producteur exécutif. Corden devrait également partir Le spectacle tardif en 2023, ce qui pourrait finir par le voir jouer dans plus de films et d’émissions de télévision.

La baleine joue maintenant dans les salles de cinéma. Vous pouvez regarder la bande-annonce du film ci-dessous.