James Corden admet qu’il est « marre » du poids actuel dans une vidéo candide

James Corden a parlé franchement de «marre» de son poids actuel dans une nouvelle vidéo YouTube.

James Corden dit qu’il en a « marre » de son poids actuel et c’est l’année où il atteindra sa taille idéale. Ian Tuttle / Le spectacle tardif l’animateur a discuté de sa résolution du nouvel an dans un clip émotionnel téléchargé sur YouTube: Je me suis rendu compte que chaque année au cours de la dernière décennie – probablement même 15 ans – le premier janvier, je me suis dit à moi-même et à quiconque voudrait m’écouter que je suivais un régime, je vais perdre beaucoup de poids . J’en ai marre de mon apparence, j’en ai marre d’être en mauvaise santé, c’est l’année où je le fais. Pour cette raison, à Noël, j’ai mangé tout ce qui est dans le frigo parce que dans ma tête en janvier je commence ce régime et ce sera un succès. Et comme vous pouvez le voir, ce n’est pas le cas. Il a ajouté qu’il était fatigué de faire la même promesse creuse chaque année: «Cela commence à me déprimer. Je n’ai jamais pu m’en tenir à quelque chose comme ça. J’ai passé un long moment à accepter que c’est mon corps et c’est tout. Mais j’en ai vraiment assez de faire la même chose chaque année. Corden s’associe à WW (anciennement Weight Watchers) pour son objectif. L’humoriste a également révélé que le partenariat offrirait 100000 adhésions numériques à ceux qui ont actuellement des difficultés financières.

