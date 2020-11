James Conner des Steelers et 2 entraîneurs placés en réserve / Liste COVID-19

James Conner et deux entraîneurs des Steelers ont été placés sur la liste de réserve / COVID-19.

Le demi offensif des Steelers de Pittsburgh James Conner et deux entraîneurs ont été testés positifs pour le COVID-19, samedi, un jour après le report du match de l’équipe avec les Ravens de Baltimore. Julio Aguilar / Le protocole COVID-19 de la NFL dicte que Conner manquera au moins 10 jours à moins qu’il ne soit testé deux fois négatif pour le coronavirus avant cette date. Il manquera probablement le match de dimanche prochain contre l’équipe de football de Washington. Le porteur de ballon de deuxième année Benny Snell Jr. devrait commencer à la place de Conner. De plus, l’entraîneur des équipes spéciales de l’équipe, Danny Smith, et l’entraîneur des quarts Matt Canada ont été placés sur la liste réserve / COVID-19 et manqueront le match de dimanche. Plus tôt cette semaine, les Steelers et les Ravens devaient initialement jouer à Thanksgiving, mais le match a été reporté après que de nombreux joueurs des deux équipes ont été placés sur la liste de réserve / COVID-19. Le quart-arrière vedette des Ravens, Lamar Jackson, faisait partie de ceux qui ont été testés positifs au COVID-19. Le report du match était loin d’être le premier match de la NFL à être reporté à la suite d’une épidémie de coronavirus cette saison. En octobre, la ligue a été contrainte de reporter huit matchs après qu’une épidémie de COVID-19 ait touché plusieurs équipes à la fois. Les Steelers et les Ravens joueront désormais le mardi 1er décembre à 20 h. [Via]