James Charles rompt le silence sur le procès de l’ex-producteur dans une nouvelle déclaration

Bien qu’il ait déclaré qu’il n’était pas revenu sur les réseaux sociaux, James Charles a, en fait, en quelque sorte est retourné sur les réseaux sociaux pour partager une nouvelle et longue déclaration vidéo condamnant un article à venir sur lui.

Si vous n’avez pas suivi le rythme, James s’est mis hors ligne à la suite d’accusations selon lesquelles il flirtait avec des mineurs sur les réseaux sociaux. James a admis ces affirmations dans une vidéo d’excuses et a déclaré qu’il prenait maintenant le temps de « réfléchir et de s’éduquer davantage ».

James est revenu sur Twitter lundi 10 mai pour partager une déclaration concernant une situation juridique avec un ancien employé, qui, selon lui, lui donne l’impression d’être « exploité » et de « chantage ».

Un article détaillant le procès mettant en cause l’ex-employé devrait être publié prochainement. Dans le but de devancer l’article, James a partagé sa déclaration vidéo, alléguant que l’employé avait partagé des allégations «fausses» et «diffamatoires» à son sujet.

Qui poursuit James Charles?

«Malheureusement, je me connecte aujourd’hui parce que j’ai l’impression d’être acculé et que je dois faire une autre déclaration publique», déclare James au début de la vidéo.

Il continue: « J’ai été silencieux en ligne, mais les choses en coulisses ne l’ont pas été. Il se passe beaucoup de choses. Et j’ai actuellement l’impression que la situation dans laquelle je me trouvais est exploitée et j’ai l’impression Je suis victime de chantage. «

James explique ensuite la situation, disant qu’il est aux prises avec un procès en cours de l’un de ses anciens employés depuis deux ans. Cet employé est apparemment en train de parler à la presse de la situation dans son ensemble, et James pense que c’est « juste le moment parfait, compte tenu de tout ce qui se passe. »

« Cette personne a travaillé pour moi et a ensuite été promue au rang de productrice, ce qui signifie qu’elle ne montait plus et qu’elle m’aidait à filmer des vidéos et était comme mon bras droit pour un salaire de 72 000 € par an », explique James dans le vidéo. « Elle n’a travaillé pour moi que pendant environ six mois, puis elle a dit » Oh « , et maintenant je suis poursuivi en justice. »

Dexerto rapporte que le procès de l’ex-producteur Kelly Rocklein cite la «résiliation injustifiée» comme cas principal. La poursuite aurait également invoqué le non-paiement de tous les salaires, la discrimination fondée sur le handicap et le défaut de fournir des aménagements raisonnables.

James dit que la poursuite «allègue essentiellement qu’elle a été licenciée à tort, surchargée de travail et sous-payée, ce qui est faux». Il ajoute également que « l’affaire donne aussi l’impression qu’elle essaie simplement de récupérer le salaire qu’elle estime qu’elle aurait dû être payé pour son travail ». James révèle alors que la poursuite est «en fait pour des centaines de milliers de dollars».

James a expliqué que ce serait probablement plus facile pour lui de s’installer, car « c’est plus rapide, c’est moins cher, et c’est beaucoup moins un mal de tête. » Cependant, il a déclaré que le règlement n’était plus une option en raison des allégations « absolument ridicules, absurdes, fausses et diffamatoires » qui, selon lui, figureront dans le prochain article.

James dit qu’il pense que le costume est « une tentative de pression [him] en faisant une offre de règlement beaucoup, beaucoup plus élevée. »

« Je sais que mon avocat a été comme un sujet de conversation, un mème, une partie de ma personnalité Internet depuis un certain temps maintenant, et je comprends. Mais contrairement à la croyance populaire, je n’ai jamais, jamais payé personne pour parler ou à qui ne parle pas de moi », dit James. «Et ce ne sera pas la première fois que je le ferai. Et malheureusement, à ce stade, ma seule option est de poursuivre cela dans toute la mesure de la loi, et d’espérer qu’un jour, chaque fois qu’elle se rendra dans une salle d’audience dans le à l’avenir, justice sera rendue. «

Expliquant pourquoi il ressentait le besoin de faire cette déclaration, James a déclaré: « Je ne veux pas que cet article soit publié et que les gens soient aveugles parce qu’il va sortir. Et quand c’est le cas, je sais que ça va être mauvais. . «

« Et je comprends tout à fait que les gens vont penser tout ce qu’ils veulent, peu importe ce que je dis, quels que soient les reçus, les captures d’écran, les documents juridiques que je tire, et ça va, c’est, vous savez, tout le monde a droit à son opinion . Je veux juste lui donner une sorte d’explication. «

