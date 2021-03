James Charles n’accueillera plus Instant Influencer saison 2

YouTube a confirmé qu’Instant Influencer ira dans une « nouvelle direction créative ».

James Charles ne reviendra pas en tant qu’hôte de la série YouTube Influenceur instantané.

Saison 1 de Influenceur instantané a fait ses débuts en avril 2020 et a vu des maquilleurs de partout aux États-Unis concourir pour gagner un prix en espèces de 50000 €. Le concours a finalement été remporté par Ashley Strong.

Norvina, présidente d’Anastasia Beverly Hills, a été juge principal de la série, tandis que la mondaine Paris Hilton et Course de dragsters de RuPaul La star Trixie Mattel a été juge invitée dans l’émission. Une deuxième saison avait été confirmée et il était supposé que James reviendrait en tant qu’hôte.

Dans une déclaration à Variety, un porte-parole de YouTube a confirmé que le YouTuber n’organiserait pas la saison 2 du concours de beauté, mais il n’a pas expliqué pourquoi.

LIRE LA SUITE: James Charles nie avoir «toiletté» un garçon de 16 ans sur Snapchat



YouTube abandonne James Charles en tant qu’hôte de la saison 2 d’Influenceur instantané. Photo: @jamescharles via Instagram, YouTube Originals

« Nous pouvons confirmer que la saison 2 de la série YouTube Originals Instant Influencer prendra une nouvelle direction créative, y compris un nouvel hôte », indique le communiqué.

« Nous remercions James pour cette excellente première saison et nous sommes impatients de tirer parti du succès de l’émission en élargissant la possibilité de présenter une diversité de créateurs sur la plate-forme YouTube au cours de notre prochaine saison. »

La décision intervient après que James ait été accusé d’avoir «soigné» un garçon de 16 ans, qui a déclaré que James lui avait envoyé des messages explicites et des photos sur Snapchat. James a déclaré que les affirmations étaient « complètement fausses » dans un déclaration sur Twitter et a ajouté qu’il croyait que le garçon avait en fait 18 ans. Il prétend avoir coupé tout contact une fois qu’il a découvert le véritable âge du garçon.



Norvina, James Charles et Trixie Mattel sur Instant Influencer Season 1. Photo: YouTube Originals

Il a déclaré: « Après de fausses allégations comme celle-ci dans le passé, je ne m’engagerais jamais sciemment avec des mineurs et je ne mettrais pas ma vie en jeu pendant quelques Snapchats. En raison de situations comme celle-ci, au lieu de croire sur parole de quelqu’un, je le ferai maintenant demandez à voir la carte d’identité ou le passeport de chaque gars avec qui j’ai une conversation. «

