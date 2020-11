James Charles fustige le commentaire « prédateur » de Trisha Paytas sur l’amitié de Charli D’Amelio

«La seule raison pour laquelle elle est sous les projecteurs est qu’elle a dit des choses racistes, elle a dit le mot n, elle a fait du blackface, elle a offensé la communauté trans, elle a offensé la communauté DID, elle a dit qu’Hitler n’était pas si mal qu’un gars, a voté pour Trump et a commencé une bagarre avec tous les autres créateurs de cette plate-forme. «

James Charles a répliqué à l’affirmation de Trisha Paytas selon laquelle il était « prédateur » envers son ami proche Charli D’Amelio, 16 ans.

ICYMI, Charli et Trisha sont au milieu de tout un drame en ce moment. Charli a perdu plus d’un million d’abonnés sur TikTok après qu’une vidéo YouTube (qui mettait en vedette James) la montrant se plaindre de ne pas avoir atteint 100 millions d’abonnés est devenue virale. Trisha était l’une de ses critiques et Charli lui a répondu.

S’exprimant sur Twitter, James a défendu Charli et a fait référence à ses propres problèmes passés avec d’autres créateurs (toux, Jeffree Star et Shane Dawson) se liguant contre lui. Il a tweeté: « Cette situation de Charli ne me convient PAS … 100 millions d’abonnés en un an et vous vous attendez à ce qu’elle sache comment être un modèle parfait? Des menaces de mort parce qu’elle est difficile à manger et a fait une blague sur un jalon? Les 30 ans et plus traînant quelqu’un de la moitié de leur âge?

Les mauvais parents de tes parents mettent fin à James pour t’avoir permis d’être ami avec Tati, une femme d’âge moyen alors que tu étais adolescent. Malheureusement, vous étiez la victime alors. Mais maintenant Charli est la victime, être ami avec un mineur est un prédateur https://t.co/qyPQwSphqU – Trisha Paytas (@trishapaytas) 19 novembre 2020

J’ai toujours dit que personne ne méritait d’être annulé. Chacun a de la place pour la croissance / l’influence positive. Sauf James Charles. Veuillez l’annuler. Il est une victime à jamais avec un conflit de supériorité, n’a jamais dit désolé toute sa vie / traîne régulièrement avec une fille mineure – Trisha Paytas (@trishapaytas) 19 novembre 2020

Trisha a alors répondu: « La mauvaise parentalité de vos parents met fin à James pour vous avoir permis d’être ami avec Tati, une femme d’âge moyen alors que vous étiez adolescent. Malheureusement, vous étiez la victime à l’époque. Mais maintenant Charli est la victime, vous êtes ami avec un mineur est prédateur [sic]. »

Mais attendez. Il y a plus. Elle a poursuivi avec un autre tweet, qui disait: « J’ai toujours dit que personne ne méritait d’être annulé. Tout le monde a de la place pour la croissance / l’influence positive. Sauf James Charles. Veuillez l’annuler. Il est une victime à jamais avec un conflit de supériorité, n’a jamais a dit désolé toute sa vie / traîne régulièrement avec une fille mineure. «

Trisha a également réalisé une vidéo TikTok demandant pourquoi « James Charles est la victime dans chaque situation » et il a applaudi. S’exprimant sur TikTok, James a déclaré: « Je ne voulais pas répondre à cela parce que je ne voulais pas donner à Trisha l’attention dont elle avait clairement envie, cependant, j’ai maintenant été accusé d’être un toiletteur pour enfants et ce n’est pas un accusation que je vais prendre à la légère. Insinuer que la relation entre Charli et moi n’est rien d’autre qu’une simple amitié est absolument dégoûtant.

« Je n’ai pas besoin de Charli et Charli n’a pas besoin de moi. Je suis devenu ami avec la famille D’Amelio dans son ensemble très, très tôt parce que tout cela était très, très nouveau pour eux et je voulais être un ami et un mentor de toutes les manières possibles. Et Charli et moi, bien que n’ayant pas le même âge, avions une chose en commun, qui est en train d’être mise en lumière à un très très jeune âge. »

James a ensuite fait référence au passé problématique de Trisha. Il a poursuivi: « C’est quelque chose que Trisha n’a jamais vécu parce que la seule raison pour laquelle elle est sous les projecteurs est parce qu’elle a dit des choses racistes, elle a dit le ‘n mot’, elle a fait blackface, elle a offensé la communauté trans, elle a offensé la communauté DID, a-t-elle déclaré qu’Hitler n’était pas si méchant, a voté pour Trump et a entamé une bataille avec tous les autres créateurs de cette plate-forme.

« Vous n’êtes pas en mesure de parler de moi et de ma carrière, alors je vous recommande vivement d’arrêter de vous battre avec des gens de la moitié de votre âge, de faire vos valises et de travailler à vous tenir et à vous tenir avec vos meilleurs amis autour de vous, car eux et vous êtes le problème. » Oups…

Ce ne serait pas la première fois que James et Trisha se lancent, cependant. Trisha est une amie proche de Shane Dawson et Jeffree Star, qui a connu une rivalité avec James en 2019. Trisha a depuis pris des coups à James et plus tôt ce mois-ci, elle l’a appelé «narcissique» et «sociopathe».

James a applaudi à l’époque, en disant: « Gardez mon nom hors de votre bouche. Vous ne me connaissez pas. »

