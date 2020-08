James Charles donne enfin à JoJo Siwa une cure de jouvence après l’avoir précédemment rejeté

James Charles vient de publier une vidéo avec JoJo Siwa, lui donnant une transformation dramatique, avant de révéler qu’elle avait en fait rejeté sa demande l’année dernière car elle n’était pas fidèle à sa marque.

La dernière vidéo de James Charles avec nul autre que JoJo Siwa a ébranlé tout le monde en transformant l’adolescent pétillant en méchant d’Instagram.

Mais il s’avère que cela a pris du temps, car James a révélé dans un TikTok qu’il essayait de créer du contenu YouTube avec JoJo depuis deux ans – mais qu’il continuait à être rejeté.

«Se maquiller numéro un, c’est comme un« non ». J’aime le faire. Je ne laisse personne d’autre le faire. Mes cheveux encore plus », a-t-elle déclaré au début de la vidéo.

LIRE LA SUITE: JoJo Siwa continue de rôtir ses ennemis sur TikTok et c’est hilarant

JoJo avait précédemment refusé les demandes de relooking de James car ce n’était pas «sur la marque» pour elle. Image: Noam Galai / Getty Images pour BuzzFeed / James Charles via YouTube

Mais ce n’est peut-être pas sa peur de se faire maquiller qui l’a arrêtée auparavant. Dans le TikTok, le couple a posé sur une série de messages texte datant du début de 2019, où JoJo l’a refusé car la vidéo n’était pas «à la marque» pour elle.

Voici comment s’est déroulée la conversation …

James: “JoJo … Je veux vraiment faire une vidéo avec vous où nous nous asseyons et parlons affaires et tout ce que vous avez fait sur YouTube pendant que je fais votre maquillage, mais comme vous transformer en un méchant d’Instagram.

«Nous pouvons tous les deux parler vite mais aussi être lents et calmes et je pense que ce serait vraiment cool de voir un autre côté de toi.

JoJo: “Hé, donc je ne peux pas faire ça … mais si tu voulais faire quelque chose comme un relooking rose complet et une queue de cheval et un maquillage rose, ou un relooking licorne, quelque chose de plus sur la marque, je serais en panne!”

La transformation tant attendue survient quelques mois seulement après que les fans ont soupçonné qu’à l’approche du 17e anniversaire de la star, elle serait alors libérée d’un contrat de longue date la liant à la marque folle et colorée pour laquelle nous la connaissons.

Depuis lors, elle publie des clichés appariés sans maquillage et s’est même procurée un nouveau petit ami.

Dans la vidéo avec James, elle a l’air presque méconnaissable, avec de faux cils, un œil charbonneux bronze et des cheveux lisses et ondulés.

Regardez la vidéo complète ici …

Les fans ont comparé son nouveau look à celui de son collègue YouTuber NikkieTutorials, et ont hâte de voir plus de ce nouveau côté de la star.

Cependant, nous pourrions attendre un peu plus longtemps pour la transition complète vers ce nouveau JoJo, car elle pense que le look n’est pas vraiment son style, elle a déclaré: “De toute évidence, ce n’est pas moi, je veux dire, vous savez comment je suis arrivé ici en paillettes et rose vif et néon et arc-en-ciel, mais c’est vraiment joli. “

Nous avons besoin de plus de contenu JoJo et James dès que possible.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂