James Charles a envoyé des photos intimes à des mineurs: YouTube suspend ses paiements

James Charles ne gagnera pas d’argent grâce aux vidéos publiées sur sa chaîne YouTube pendant une durée indéterminée. Cela a été décidé par la plateforme de partage de vidéos, qui au cours des dernières heures a réagi à l’accusation, adressée au youtubeur, d’avoir envoyé des messages avec des contenus intimes et explicites à des mineurs avec le suspension de la monétisation de sa chaîne. Cela signifie que la star avec plus de 25,5 millions d’abonnés ne gagnera pas d’argent grâce aux publicités sur ses vidéos jusqu’à la fin de l’interdiction. Pour le moment, cependant, la société n’a pas précisé quand cela se produira.

Charles est accusé d’avoir échangé des messages, y compris érotiques, avec des utilisateurs mineurs. Une accusation à laquelle il a répondu dans une vidéo récente, où il expliquait que ces utilisateurs avaient menti sur leur âge réel en se qualifiant d’adultes. «En tant qu’adulte, mon travail et ma responsabilité est de vérifier à qui je parle», a-t-il expliqué dans la vidéo. « Pour cela, il n’y a personne d’autre à être tenu coupable que moi. » YouTube a expliqué que Charles avait piraté le « politique de responsabilité du créateur« , une loi qui vise à punir les créateurs dont le comportement répand une attention négative. La sanction est la suspension de la monétisation sur une base temporaire.

James Charles est l’un des youtubers les plus suivis de la plateforme, avec plus de 25,5 millions d’abonnés le classant au-dessus des chaînes de célébrités comme Eminem et Katy Perry. La nouvelle qui l’a impliqué touche également un nerf dans le portail, c’est-à-dire la relation difficile avec le sécurité des mineurs au sein de la plateforme. YouTube avait précédemment appliqué la même suspension à David Dobrik après qu’un ancien membre de son équipe ait été accusé de viol et à Shane Dawson pour certains contenus racistes et offensants publiés sur sa chaîne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂