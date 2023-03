James Cameron veut sortir la version 9h d’Avatar 3 sur Disney+

Le directeur James Cameron a déclaré qu’il voulait prendre sa version supposée de 9 heures de »avatar 3 » sur la plateforme Disney+ ainsi que sa version théâtrale. Selon de nouveaux rapports, Cameron prévoit de publier la coupe prolongée de 9 heures de « Avatar 3 » en tant que série limitée sur le service de streaming de Disney une fois la troisième partie diffusée.

C’est en décembre de l’année dernière qu’il a été rapporté que Cameron avait une coupure de 9 heures pour » Avatar 3 » en attente de sortie, même si pour le moment cela n’incluait pas d’effets spéciaux. Bien sûr, cela a attiré l’attention des fans, car les précédents épisodes de la franchise étaient connus pour leur longue durée.

Le film original » Avatar » a duré au total 2 heures et 41 minutes, tandis que » The Way of Water » a une durée de 3 heures et 12 minutes.

Avatar 3 promet déjà une expérience bien différente des deux premiers films, puisqu’il n’aura pas Sam Worthington comme Jake Sully racontant l’histoire. Cameron a révélé que le fils de Jake, Lo’ak, joué par Dalton britannique dans »La voie de l’eau », il reprendra cette fonction. De plus, Cameron a laissé entendre qu’Avatar 3 mettra en vedette plus d’une nouvelle tribu Na’vi, car il semble que des groupes sur le thème du feu et du vent apparaîtront.

Worthington et Zoé Saldana, qui joue le partenaire de Jake Sully, Neytiri, sont en production sur Avatar 3, qui, pour l’instant, se situe au milieu d’une série de cinq films pour la franchise Avatar. Cameron a déclaré en octobre dernier qu’Avatar 4 et 5, dont la sortie est prévue respectivement en 2026 et 2028, ne seraient réalisés que si le troisième film réalisait un bénéfice décent.

» Avatar 3 » devrait sortir en salles le 20 décembre 2024, deux ans seulement après la première de » The Way of Water ». La suite devrait sortir sa version numérique le 28 mars, qui contiendra trois heures de contenu supplémentaire.