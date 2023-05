James Cameron travaille sur le nouveau film Terminator et veut voir comment l’IA affecte le monde réel

Le réalisateur James Cameron a révélé qu’il avait commencé à écrire un nouveau Terminateur film… mais veut voir comment le monde réel réagit à l’émergence de l’intelligence artificielle avant de le terminer. Apparaissant à l’événement Dell Technologies World 2023, quelques personnes présentes ont révélé que Cameron travaillait sur un nouveau Terminateur sortie, mais « attend de la terminer jusqu’à ce que la direction de #AI devienne plus claire ».





Après avoir créé l’une des sorties d’action de science-fiction les plus emblématiques de Le Terminateur en 1984 avant de créer l’une des plus grandes suites de tous les temps en 1991 Terminator 2 : Le Jugement DernierCameron s’est largement éloigné de la franchise jusqu’à son retour en tant que producteur sur le sixième opus le plus récent, Terminator : sombre destin.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Sorti en 2019, Terminator : sombre destin ramène à la fois Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger et ignore les événements des troisième, quatrième et cinquième films. La production a été entachée par des désaccords créatifs entre Cameron et le réalisateur Tim Miller, avec Terminator : sombre destin recevant des critiques mitigées et devenant l’une des plus grosses bombes au box-office de tous les temps.

De toute évidence, Cameron veut redresser le navire et semble sembler que la meilleure façon d’y parvenir est de voir comment l’IA réelle affecte le monde qui nous entoure et de s’appuyer sur cela. Le temps nous dira si c’est la meilleure approche, mais l’idée que James Cameron soit de retour à la tête de Le Terminateur la franchise est plus qu’assez excitante pour le moment.

CONNEXES: James Cameron dit que des discussions sur le redémarrage de Terminator sont en cours





Arnold Schwarzenegger en a fini avec la franchise Terminator

Photos de Tri-Star

Si Cameron décide que le monde réel peut être correctement reflété dans tout ce qu’il a prévu Le Terminateur franchise, et se tourne ainsi vers la création d’un autre épisode, il ne semble pas que la star centrale Arnold Schwarzenegger apparaisse. La superstar de l’action a récemment déclaré qu’il en avait «fini» avec le monde de la Terminateur en disant: « La franchise n’est pas terminée. J’ai terminé. J’ai reçu le message haut et fort que le monde veut passer à autre chose quand il s’agit de The Terminator. Quelqu’un doit trouver une bonne idée. »

Bien sûr, l’acteur est toujours extrêmement reconnaissant pour le personnage et la façon dont il a lancé sa carrière. « Le Terminateur était en grande partie responsable de mon succès, donc je le regarderais toujours avec beaucoup d’affection », a-t-il ajouté. « Les trois premiers films étaient super. Numéro quatre [Salvation] Je n’étais pas là parce que j’étais gouverneur. Puis cinq [Genisys] et six [Dark Fate] n’a pas conclu l’affaire en ce qui me concerne. Nous le savions à l’avance parce qu’ils n’étaient tout simplement pas bien écrits. »

Quant à James Cameron, il est actuellement occupé par le record en cours Avatar la franchise. Suite récente Avatar : la voie de l’eau a maintenant rapporté plus de 2 milliards de dollars dans le monde, avec Avatar 3 prêt à explorer davantage le monde de Pandora lorsqu’il débarquera dans les salles le 20 décembre 2024. Une quatrième et une cinquième sortie suivront respectivement le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028.