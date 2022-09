James Cameron s’est heurté aux dirigeants du studio lors de la création d’Avatar : « Vous savez quoi ? » J’ai fait Titanic ! »

Maintenant que nous avons vu le succès Avatar avait dans les salles lors de sa sortie en 2009, il est difficile de croire que quelqu’un dirait au réalisateur James Cameron changer des aspects du film. L’épopée d’aventure occupe actuellement la première place du film le plus rentable de tous les temps dans le monde (à travers un va-et-vient avec Avengers : Fin de partie), avec un incroyable 2,84 milliards de dollars au box-office.





Avatar est massivement réussi; cependant, Cameron admet que les dirigeants du studio derrière le film ont eu quelques problèmes avec le film pendant le processus de développement. Lors d’un entretien avec le New York Times, le cinéaste de 68 ans a évoqué ses querelles lors de la réalisation du film et pourquoi il a dû rappeler au studio qu’il dirigeait Titanesque. « Je pense que j’avais l’impression, à l’époque, que nous nous disputions sur certaines choses », admet Cameron, en disant : « Par exemple, le studio a estimé que le film devait être plus court et qu’il y avait trop de vol autour de l’ikran – ce que le les humains appellent les banshees. Eh bien, il s’avère que c’est ce que le public a le plus aimé, en termes de nos sondages à la sortie et de la collecte de données.

Les ikran ou banshees sont des créatures ressemblant à des dragons originaires de Pandore en Avatar, et ils ont été présentés dans plusieurs scènes alors qu’ils planaient dans le ciel avec leurs cavaliers. Cameron poursuit : « Et c’est un endroit où j’ai juste tracé une ligne dans le sable et dit : ‘Tu sais quoi ? J’ai fait Titanesque. Ce bâtiment dans lequel nous nous rencontrons en ce moment, ce nouveau complexe d’un demi-milliard de dollars sur votre terrain ? Titanesque payé pour ça, donc je peux le faire. « » En fin de compte, le pari du studio a payé car Avatar est devenu un succès auprès du public, battant des records au box-office. Avatar devrait recevoir cinq films au total, avec le deuxième volet de la franchise, Avatar : la voie de l’eauarrivant plus tard cette année.





James Cameron dit qu’ils ont amélioré le processus de création depuis Avatar

Suite au succès de Avatar, le studio était entièrement partant pour des suites qui généreraient une somme d’argent ridicule à la sortie. Ils n’auraient peut-être pas prévu un écart de 13 ans entre la sortie initiale et la suite à venir; cependant, 148 millions de vues sur Avatar : la voie de l’eau bande-annonce dans les premières 24 heures a montré que les gens de James Cameron sont prêts à replonger dans le monde de Pandora.

Cameron insiste sur l’amélioration du processus de création pour le prochain film, en disant : « C’est un processus tellement intense lorsque vous montez un film et que vous devez vous battre pour chaque image qui reste. » Il poursuit : « Je me sentais plutôt bien dans les décisions créatives qui ont été prises à l’époque. Nous avons passé beaucoup de temps et d’énergie à améliorer notre processus au cours de la décennie qui a suivi. Mais il n’y a certainement rien de loufoque. Je peux voir de minuscules endroits où nous nous sommes améliorés. travail de performance faciale. Mais cela ne vous éloigne pas. Je pense que c’est toujours compétitif avec tout ce qui existe ces jours-ci.

La suite tant attendue arrive plus tard cette année, avec Avatar : la voie de l’eau fait ses débuts dans les salles le vendredi 16 décembre.