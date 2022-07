James Cameron s’attend à des plaintes concernant l’exécution d’Avatar 2

James Cameron n’est pas connu pour faire des films qui ne nécessitent pas une vessie solide, et il semble que Avatar : la voie de l’eau ne fera pas exception. Depuis la sortie de Terminator, Cameron n’a pas sorti de film de moins de deux heures. Même pendant les années 80 et 90, lorsque les films étaient épiques, les longs films n’étaient pas la norme, Cameron réalisait des films comme Extraterrestres, Terminator 2 : Le Jugement dernier et Titanesque, tester les capacités du public à regarder un film sans avoir besoin de faire une pause. Maintenant, avant même que le film ne soit arrivé, Cameron s’attend déjà à des plaintes concernant Avatar 2l’exécution de.

Il n’y a pas eu d’exécution officielle annoncée pour Avatar : la voie de l’eau pour le moment, mais on s’attend à ce qu’il arrive environ trois heures, et avec Cameron qui passe déjà à l’offensive contre les « pleurneurs », il est clair que cela va tester la capacité d’attention et les limites de confort de certaines personnes. Cependant, comme l’a observé le réalisateur en parlant à Empire Magazine, il y a beaucoup de gens heureux de regarder 8 heures de télévision en une seule séance, afin qu’ils puissent traverser son film sans s’en plaindre. Il a dit:

« Je ne veux pas que quelqu’un se plaigne de la longueur quand il s’assoit et regarde de façon excessive [television] pendant huit heures … Je peux presque écrire cette partie de la critique. « Le film horriblement long de trois heures … » C’est comme, donnez-moi une putain de pause. J’ai vu mes enfants s’asseoir et faire cinq épisodes d’une heure d’affilée. Voici le grand changement de paradigme social qui doit se produire : ce n’est pas grave de se lever et d’aller faire pipi. »

Avatar 2 rejoindra un nombre croissant de longs métrages au cours de la dernière année

Alors qu’il fut un temps où un film atteignant la barre des deux heures n’était pas la norme, et la plupart visaient entre 100 et 120 minutes, l’année dernière a vu une série de longs films. Spider-Man : Pas de retour à la maison cadencé à un peu moins de 150 minutes en décembre, et nous avons également eu Le Batman et Jurassic World : Dominion à la fois en poussant ce temps et au-delà. Avec Avatar : la voie de l’eau être probablement le plus long de tous, c’est apparemment un signe que les studios sont de plus en plus heureux de permettre aux cinéastes de pousser les durées d’exécution à un niveau qui aurait généralement été réservé à la coupe d’un réalisateur d’un film.

Au cours de la même interview, assez ironiquement, Cameron a comparé son Avatar suites d’une autre épopée, Le Seigneur des Anneaux. Il a commenté: «Ce que j’ai dit au régime Fox à l’époque était:« Je le ferai, mais nous devons jouer à un jeu plus large ici. Je ne veux pas juste faire un film et faire un film et faire un film. Je veux raconter une histoire plus grande. J’ai dit : ‘Imaginez une série de romans comme Le Seigneur des Anneaux existaient et nous les adaptons. C’était super en théorie, mais ensuite j’ai dû créer les romans de merde à partir desquels je l’ai adapté. »





Avatar : la voie de l’eau devrait sortir en décembre, mais vous pouvez également assister à une réédition de Avatar en salles le 23 septembre.