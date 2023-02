James Cameron réfléchit au casting de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans Titanic

Avant la réédition du 25e anniversaire de Titanesque dans les salles de cinéma, une nouvelle featurette est sortie. La vidéo présente de nouvelles séquences d’interview avec le réalisateur James Cameron réfléchir au casting des personnages principaux du film, Rose et Jack, interprétés respectivement par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Compte tenu du succès du film, il est clair que Cameron a fait de bons choix avec le casting de ces rôles, et vous pouvez regarder le cinéaste parler du recrutement de Winslet et DiCaprio dans la vidéo ci-dessous.





« Nous regardions toutes les jeunes actrices, en devenir, et le nom de Kate revenait sans cesse », dit Cameron dans la vidéo, rappelant ce qui l’a amené à tester Winslet.

Le producteur Jon Landau a ajouté: « Nous avons mis en place, vraiment, un test d’écran à l’ancienne. Et quand je dis à l’ancienne, nous avons trouvé un décor d’époque et nous les avons mis en costume. Et en sortant de cela, il n’y avait aucun doute dans notre esprit que Kate Winslet était la bonne personne pour jouer Rose. »

Avec le casting de Rose, vint ensuite trouver leur Jack. DiCaprio n’a pas tardé à saisir l’occasion en clouant l’audition, se transformant exactement en ce dont ils avaient besoin que ce personnage soit une fois que Camera a appelé « Action ».

« Leo est entré et l’a juste fait sortir du parc », dit Cameron. « Au moment où j’ai dit « action », il s’est transformé en Jack. Ma mâchoire a touché le sol, la mâchoire de Kate a touché le sol, et tout d’un coup, il y avait notre Jack. »

Le clip vidéo présente également Winslet rappelant à quel point elle s’entendait bien avec DiCaprio sur la production avec Landau expliquant pourquoi il pense que le film résonne encore auprès des téléspectateurs aujourd’hui. Cameron poursuit en expliquant pourquoi le film est mieux apprécié sur grand écran, ce qui a conduit à cette nouvelle réédition après 25 ans.





Titanic revient au cinéma

La réédition de Titanesque est une version remasterisée, qui arrive dans les salles en 3D 4K HDR et à taux de rame élevé. Cela donne également au film une chance d’ajouter plus d’argent à la pile pour consolider davantage sa place parmi les films les plus rentables de tous les temps. Le film à succès, qui a remporté 11 Oscars, a fait ses débuts en tant que leader du box-office n ° 1 de tous les temps et se situe désormais au n ° 3 en tant que film le plus rentable au monde.

Écrit et réalisé par James Cameron, Titanesque a été produit par Cameron et Jon Landau avec la production exécutive de Rae Sanchini. Avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, le film met en vedette Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Victor Garber et Bill Paxton.

Titanesque refaire surface dans les salles le vendredi 10 février. Vous pouvez regarder une bande-annonce de la réédition du 25e anniversaire ci-dessous.