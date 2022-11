James Cameron parle de la conception des personnages Na’vi et pourquoi ils ressemblent à des humains

de James Cameron Avatar a captivé le public lors de sa sortie en salles en 2009. L’épopée de science-fiction de près de trois heures emmène les téléspectateurs dans un voyage vers la lune luxuriante et habitable de Pandora, habitée par le peuple indigène Na’vi.





Grandissant jusqu’à 12 pieds de haut avec une peau bleue et des yeux jaunes, les Na’vi sont étrangers, mais ils sont aussi indéniablement Humain– un choix intentionnel de la part de Cameron, exhortant de manière subliminale les téléspectateurs à se ranger du côté des Na’vi lorsque les humains commencent à envahir Pandora pour exploiter ses ressources naturelles. Le réalisateur s’est entretenu avec Empire Magazine pour expliquer comment cette motivation a contribué à la conception des personnages des Na’vi.

« Je voulais que le public se range du côté des peuples autochtones et voit les humains comme les envahisseurs de l’espace qui ravageaient leur monde. Un retour sur toutes les histoires d' »extraterrestres envahissent la Terre » avec lesquelles nous avons grandi. Je pariais que grâce au pouvoir de cinéma, le public pouvait être emmené dans un voyage dans lequel il devenait l’ennemi, et peut-être en conséquence se voyait-il, même brièvement, comme la nature nous voit. Alien. Invader. Destroyer. La conception du Na’vi était le résultat d’un processus de conception intensif avec des artistes de créatures et de personnages vraiment talentueux. Certains des premiers modèles sont sortis trop amphibies ou ressemblant à des lézards. Je voulais la relatabilité. J’ai pensé que nous pouvions nous rapporter émotionnellement aux chiens et aux chats, alors nous avons donné aux Na’vi des queues expressives et des oreilles qui avaient cette familiarité, et à la fin, leurs caractéristiques les plus étrangères étaient leur échelle et leur couleur. »

Bien qu’il soit difficile d’imaginer que l’emblématique Na’vi soit de n’importe quelle couleur, Cameron dit que les rendre bleus n’était pas exactement coupés et secs – c’était un processus d’élimination.

« Quant à la couleur : le vert a été pris. Il y avait une longue histoire d’extraterrestres verts. De plus, Hulk. Et les couleurs humaines, roses et marrons, n’étaient pas extraterrestres. Bob l’éponge était jaune. Cela laissait à peu près le bleu et le violet. «

Bien que le réalisateur dise que le violet est sa couleur préférée, cela semblait plus adapté à la brillante bioluminescence de Pandora, tellement elle était bleue.





Cameron partage des concepts de conception de personnages abandonnés pour Na’vi : « Cela gâcherait le classement »

Une fois la couleur réglée, Cameron avait quelques autres modifications à apporter à la conception des personnages jusqu’à ce que la conception finale de Na’vi soit terminée, y compris un concept que sa mère a vu dans un rêve qui aurait radicalement changé le film.

« De plus, ma mère m’a parlé de ce rêve qu’elle avait fait où il y avait une femme bleue de trois mètres de haut avec six seins. Image cool. Je l’ai dessinée, mais le truc des six seins n’est pas aussi beau que ça en a l’air , en plus ça gâcherait la note. Donc, de toute façon… bleu. »

Avatars suite tant attendue, Avatar : la voie de l’eau sort en salles le 16 décembre.