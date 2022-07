James Cameron ne sait pas si Avatar: The Way of Water sera un succès au box-office

Le record au box-office du premier Avatar sortie a beaucoup se demandent comment la suite à venir, longue, longue, longtemps attendue, Avatar : la voie de l’eau, sera à la hauteur de son prédécesseur. Le réalisateur James Cameron a maintenant discuté des perspectives au box-office de la suite, révélant qu’il comprend parfaitement les risques inhérents à la sortie de plusieurs suites toutes ces années plus tard, l’appelant même « l’analyse de rentabilisation la plus stupide de l’histoire ». Franchement, Cameron a accepté que le risque ne soit pas payant.

« Si nous faisions 20% ou 30% de moins parce que le marché n’existe tout simplement plus, ce serait mauvais. »

Après toutes ces années, Avatar : la voie de l’eau devra rétablir le monde de Pandora et réunir le public avec les personnages qui s’y trouvent. S’adressant à Empire, Cameron pense que la suite est plus que capable de le faire. Malgré le fait que beaucoup auront probablement oublié les détails de la première sortie.

« Les trolls l’auront que personne ne donne comme *** et ils ne se souviennent pas des noms des personnages ou d’une putain de chose qui s’est produite dans le film … Ensuite, ils reverront le film et diront: ‘Oh d’accord, excusez-moi , laissez-moi juste fermer la merde maintenant. Donc je ne m’inquiète pas pour ça. »

Bien que Cameron gère rapidement les attentes concernant le succès financier de Avatar : la voie de l’eau pourrait ressembler, il est impossible de nier que l’excitation entourant la suite est palpable. De nombreux cinéphiles ont hâte de retourner sur Pandora et de voir comment James Cameron fait évoluer le monde de Avatar. Cameron a prouvé à maintes reprises son affinité pour livrer des suites plus grandes et meilleures et, jusqu’à présent, Avatar : la voie de l’eau semble être une autre suite cinématographique magistrale.

Sans oublier l’attrait de la 3D, un élément qui a largement péri depuis la sortie du premier Avatar mais pourrait être relancé par Avatar 2. Ainsi, alors que Cameron contrôle les aspirations au box-office, Avatar : la voie de l’eau possède tous les ingrédients nécessaires pour rejoindre son prédécesseur en tête du classement du box-office.

Avatar : La voie de l’eau devrait débarquer en salles en décembre

Avatar : la voie de l’eau ramènera plusieurs des héros et des méchants du premier film. Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, la suite commence à raconter l’histoire de la famille Sully, les problèmes qui les suivent, les efforts qu’ils déploient pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les drames qu’ils endurent.

Réalisé par James Cameron et produit par 20th Century Studios, Avatar : la voie de l’eau étoiles Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel et CJ Jones.

Avatar : la voie de l’eau doit sortir le 16 décembre 2022, les trois suites suivantes devant être publiées respectivement le 20 décembre 2024, le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028.