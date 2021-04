James Cameron menacé de renvoyer les écrivains de la suite d’avatar pour avoir créé de nouvelles histoires

Même si James Cameron Avatar sorti il ​​y a plus de dix ans, la récente réédition du film en Chine en a de nouveau fait le film le plus rentable de tous les temps. De toute évidence, le public continue d’être amoureux du monde de la planète extraterrestre Pandora dans laquelle Cameron a donné vie. Avatar. Dans une interview pour The Marianne Williamson Podcast, le cinéaste a révélé qu’il avait dû menacer de renvoyer le groupe d’écrivains travaillant sur le Avatar suites afin de les inciter à se concentrer sur la détermination de ce qui a rendu le premier film si percutant pour le public.

«Quand je me suis assis pour écrire les suites, je savais qu’il y en aurait trois à l’époque et finalement cela s’est transformé en quatre, j’ai réuni un groupe d’écrivains et j’ai dit: ‘Je ne veux entendre les nouvelles idées de personne ou les pitchs de n’importe qui jusqu’à ce que nous ayons passé un certain temps à déterminer ce qui a fonctionné sur le premier film, ce qui est connecté et pourquoi cela a fonctionné. Ils ont continué à vouloir parler des nouvelles histoires. J’ai dit: « Nous ne le faisons pas encore. » Finalement, j’ai dû menacer de tous les renvoyer parce qu’ils faisaient ce que font les écrivains, c’est-à-dire essayer de créer de nouvelles histoires. J’ai dit: « Nous devons comprendre ce qu’était la connexion et la protéger, protéger cette braise et cette flamme. » «

À première vue, il n’y a pas grand-chose Avatar qui est particulièrement nouveau ou original emménager dans Avatar 2 et au-delà. Le film suit tous les tropes du film typique d ‘ »invasion étrangère », où un groupe d’étrangers violents équipés d’une technologie supérieure attaque une civilisation pacifique pour leurs ressources, et est finalement repoussé par les indigènes pacifiques faisant équipe avec l’un des envahisseurs, qui avait fait défection de l’autre côté.

C’est le même genre d’histoire qu’Hollywood a raconté encore et encore avec FernGully, Pocahontas, et Dune. Pourtant, quelque chose à propos de Avatar a suffisamment touché le public pour en faire le film le plus rentable de tous les temps, non pas une mais deux fois.

Certains disent que la raison du succès de Avatar réside dans son utilisation judicieuse de la technologie 3D pour faire vivre le monde luxuriant de Pandora devant le public. Mais les films ultérieurs qui utilisaient également des graphiques 3D pour tirer parti du succès de Avatar était loin d’être aussi rentable au box-office.

Espérons que Cameron et son groupe d’écrivains aient finalement pu se concentrer sur le facteur «X» qui a fait Avatar si spécial et sera en mesure de reproduire l’attrait du film original dans les multiples suites prévues dont le monde attend depuis une décennie pour être témoin.

Écrit et réalisé par James Cameron, Avatar 2 stars Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Edie Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin, Vin Diesel, Michelle Yeoh et David Thewlis. Le film devrait sortir en salles le 16 décembre 2022.

Sujets: Avatar 2, Avatar