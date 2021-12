James Cameron explique la raison de la longue attente d’Avatar 2

Plus de 13 ans après que son prédécesseur record a battu des records au box-office, Avatar La suite arrivera enfin sur grand écran fin 2022.

Alors, où diable était-il passé ? Eh bien, nous avons finalement reçu une réponse de nul autre que le réalisateur du film lui-même.

Maintenant, celui de James Cameron Avatar était sans aucun doute un phénomène lors de sa sortie en 2009. Toujours détenteur du record du monde des recettes mondiales au box-office – il a brièvement perdu sa couronne au profit de Avengers : Fin de partie avant de le récupérer grâce à une réédition au cinéma chinois en 2021 – il a rapporté 2,847 milliards de dollars dans le monde.

Le premier film Avatar est sorti en 2009 et continue d’être un succès mondial majeur. Crédit : Twentieth Century Fox

Cependant, étant donné que le film a pris environ 15 ans du développement à la sortie, nous ne devrions peut-être pas être trop surpris que son suivi ait pris autant de temps – et dans une récente interview avec Entertainment Weekly, Cameron a parlé de la chronologie qui Avatar 2 est actuellement activé.

Les plans ont commencé pour la suite en 2012 avec une équipe de scénaristes rejoignant Cameron les années suivantes pour décrire quatre histoires se déroulant à nouveau à Pandora et réitérer les thèmes originaux de l’homme contre la nature.

Filmer sur Avatar 2 puis a commencé en 2017 avec une histoire qui se déroule environ 14 ans après l’original, avec l’ancien soldat humain Jake Sully (Sam Worthington) et le guerrier Na’vi Neytiri (Zoe Saldana) s’installant et fondant une famille.

En tant que tel, une grande partie du nouveau film se concentrera sur leur progéniture préadolescente.

Le tournage de la suite a commencé en 2017. Crédit: Twitter/@officialavatar

C’est le truc du film standard, cependant. Qu’est-ce qui est vraiment fait Avatar 2 une tâche herculéenne a été le fait qu’il se trouve sous le niveau de la mer, ce qui a présenté quelques défis.

Le processus de capture de performances du film original ne fonctionne pas sous l’eau, il a donc fallu créer une nouvelle façon d’enregistrer les mouvements et les expressions de l’acteur lorsqu’il était dans la mer avant qu’il ne soit animé.

Apparemment, une grande partie du tournage de la capture de performance a eu lieu dans un réservoir spécialement construit de 900 000 gallons. Il convient également de noter qu’il n’est pas seulement utilisé pour Avatar 2 mais aussi pour les suivis 3 et 4.

Une grande partie d’Avatar 2 se déroulera dans un cadre sous-marin. Crédit : Twitter/@officialavatar

De nombreux membres de la distribution ont obtenu une certification de plongée sous-marine pour pouvoir filmer et ont également dû s’entraîner avec des plongeurs professionnels afin qu’ils puissent plonger en apnée et retenir leur souffle sous l’eau pendant quelques minutes à la fois.

Cameron a déclaré que l’un des points forts d’une telle formation était le fait que Sigourney Weaver, 72 ans, peut désormais facilement retenir son souffle pendant six minutes et demie, tandis que la nouvelle actrice Kate Winslet « a époustouflé tout le monde quand elle a fait un sept et – une demi-minute d’apnée. »

S’adressant également à Entertainment Weekly, cependant, le producteur Jon Landau a déclaré qu’ils visaient encore plus grand avec les suivis.

La photographie principale est déjà terminée pour le troisième volet, qui doit être réalisé en 2024, et les quatrième et cinquième films sont actuellement prévus pour 2026 et 2028.

« Ce que nous faisons maintenant, du point de vue de l’histoire et du point de vue mondial, est à une échelle beaucoup plus grande », a déclaré Landau.