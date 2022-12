James Cameron dit qu’il « pleurera » les films qu’il ne peut pas faire parce qu’il a raconté l’histoire d’Avatar

James Cameron est prêt à faire Avatar son opus magnum de carrière, et même si la franchise se termine avec Avatar 5 le réalisateur aura consacré environ trois décennies à raconter l’histoire des Na’vi et de Pandore. Cameron ayant déjà laissé entendre qu’il pourrait y avoir au moins deux autres films en lice, il est possible qu’il passe le reste de sa carrière à faire Avatar films. En répondant à une question de RRR réalisateur SS Rajamouli via Revue Empire, Cameron a expliqué ce qu’il penserait des autres histoires qu’il aurait pu raconter. Il a dit:





« Deux réflexions en réponse à votre question : la première est que le monde d’Avatar est si vaste que je peux raconter la plupart des histoires que je veux y raconter et essayer de nombreuses techniques stylistiques que j’espère explorer, et deuxièmement, oui… notre temps en tant qu’artistes est limité. Je pleurerai toujours certaines des histoires que je n’arrive pas à faire. Je ressens une grande satisfaction quand d’autres réalisateurs veulent explorer certaines de mes idées, comme Kathryn Bigelow l’a fait avec Strange Days, et Robert Rodriguez l’a fait quand je lui ai passé le relais sur Alita: Battle Angel. J’ai hâte de collaborer à l’avenir avec des réalisateurs que j’admire. »

James Cameron pourrait-il céder la franchise Avatar à un autre réalisateur ?

Alors que James Cameron a été le moteur de la Avatar franchise, et avec Avatar : la voie de l’eau déchirant actuellement le box-office, ce ne serait pas une surprise s’il voulait rester à la tête de la franchise à l’avenir. Cependant, le réalisateur a précédemment suggéré qu’il pourrait envisager de confier les tâches de direction à certains futurs Avatar films à d’autres réalisateurs s’il y a d’autres films qu’il veut vraiment réaliser lui-même. Il a dit précédemment :

« Les films d’Avatar eux-mêmes sont en quelque sorte dévorants. J’ai d’autres choses que je développe aussi qui sont passionnantes. Je pense qu’avec le temps – je ne sais pas si c’est après trois ou quatre heures – je voudrai passer le relais à un réalisateur en qui j’ai confiance pour prendre la relève, afin que je puisse aller faire d’autres choses que je suis aussi intéressé. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. »

Actuellement, Avatar : la voie de l’eau est le deuxième film le plus rentable de l’année au box-office mondial, ayant actuellement pris plus de 1,1 milliard de dollars au cours de ses quinze premiers jours de sortie. Avec son objectif de prendre la première place loin de Top Gun : Maverickil n’est pas surprenant que Cameron se concentre déjà sur Avatar 3. Le film a déjà tourné la majorité de ses photographies préliminaires, et avec une date de sortie fixée à décembre 2024, le travail commence maintenant sur l’énorme quantité d’effets visuels à ajouter au film final.