James Cameron dit qu’il ne peut pas diriger Avatar 4 et 5

L’ampleur de James Cameron Avatar Le projet pourrait enfin devenir évident pour son créateur, qui a révélé qu’il ne réaliserait peut-être pas tous les films à venir. Bien que Avatar est clairement le bébé de Cameron, après avoir écrit l’histoire et élaboré un plan pour un total de cinq films, Cameron a suggéré que sa nature dévorante pourrait signifier qu’il confierait les fonctions de réalisateur à Avatar 4 et Avatar 5 à quelqu’un d’autre.

Actuellement, les fans de l’original Avatarqui détient toujours son titre de film le plus rentable de tous les temps, attend la suite en développement, Avatar : la voie de l’eau dans les cinémas en décembre. La première bande-annonce du film a atterri plus tôt cette année et a instantanément suscité l’intérêt pour la franchise en sommeil depuis longtemps, et avec un troisième film déjà prévu pour sortir en 2024, le film ayant tourné dos à dos avec La voie de l’eau. Bien qu’il existe des plans similaires en place pour le tournage des quatrième et cinquième épisodes, Cameron a jeté le doute sur son implication derrière la caméra. Il a dit à Empire :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Les films d’Avatar eux-mêmes sont en quelque sorte dévorants. J’ai d’autres choses que je développe aussi qui sont passionnantes. Je pense qu’avec le temps – je ne sais pas si c’est après trois ou quatre heures – je voudrai passer le relais à un réalisateur en qui j’ai confiance pour prendre la relève, afin que je puisse aller faire d’autres choses que je suis aussi intéressé. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. »

James Cameron a livré quelque chose de spectaculaire avec Avataret espère continuer

Avatar : la voie de l’eau

Lorsque Avatar est sorti en salles, c’est l’un des premiers films à avoir été tourné pour une véritable expérience 3D. Alors que de nombreux autres films sautaient dans le train d’avoir des objets pointant sur l’écran, Avatar’L’utilisation de la technologie en a fait quelque chose qui devait être vécu au théâtre et dans un format 3D. Avec les visuels toujours aussi époustouflants dans la suite de Cameron, il doit y avoir plus avec la mode 3D n’ayant pas tout à fait la même intrigue qu’auparavant. Heureusement, le réalisateur semble croire beaucoup à l’histoire de sa suite et à ses prochains ajouts. Il a dit:

« Tout ce que j’ai besoin de dire sur la famille, sur la durabilité, sur le climat, sur le monde naturel, les thèmes qui sont importants pour moi dans la vraie vie et dans ma vie cinématographique, je peux le dire sur cette toile. Je suis devenu plus excité au fur et à mesure que j’avançais. Le film quatre est un bouchon. C’est un enfoiré. J’espère vraiment y arriver. Mais cela dépend des forces du marché. Trois est dans la boîte donc ça sort quand même. J’espère vraiment que nous arriverons à faire quatre et cinq parce que c’est une grande histoire, finalement.

Bien sûr, personne ne s’attend vraiment Avatar : Voie de l’eau être un flop au box-office, mais il est peu probable qu’il atteigne les mêmes sommets que son prédécesseur. Si les gens sont toujours à bord de l’histoire au moment où Avatar 3 est publié dans deux ans, peut finalement être le facteur décisif pour savoir si James Cameron doit raconter toute l’histoire ou non.