James Cameron dit que son Spider-Man était « le plus grand film que je n’ai jamais fait »

Paille Editions Il Etait Une Foret

jamais un jeu ne vous aura donne un aussi beau pouvoir : devenez lrarchitecte drune foret primaire.pour gagner la partie, soyez le meilleur stratege : votre foret devra etre la plus grande et la moins degradee par lrhomme. et surtout, nroubliez pas que la faune et la flore doivent toujours etre en equilibrehil etait une foret, crest avant tout un film. un vrai long metrage de cinema, realise qui plus est par un cineaste de talent, luc jacquet, a qui lron doit la marche de lrempereur et le renard et lrenfant. le film sera sur les ecrans de cinema a partir du 13 novembre prochain. pour en savoir plus sur le film, le synopsis :l pour la premiere fois, une foret tropicale va naitre sous nos yeux. de la premiere pousse a lrepanouissement des arbres geants de la canopee nen passant par le developpement des liens caches entre plantes et animaux, ce sont pas moins de sept siecles qui vont srecouler sous nos yeux. depuis des annees, le cineaste luc jacquet filme la nature, pour emouvoir et emerveiller les spectateurs a travers des histoires uniques et passionnantes. sa rencontre avec le botaniste francis halle a donne naissance a ce film patrimoine sur les ultimes grandes forets primaires des tropiques, sanctuaires de la biodiversite planetaire. il etait une foret offrira une plongee exceptionnelle dans ce monde sauvage nreste dans son etat originel, en parfait equilibre, ou chaque organisme n du plus petit au plus grand n joue un role essentiel. rcontenu :66 cartes