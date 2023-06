James Cameron dit que la tragédie des sous-marins touristiques est étonnamment similaire à la catastrophe du Titanic

L’histoire du Titan, le submersible d’OceanGate qui emmenait les touristes voir le Titanic de près au fond de l’océan Atlantique, n’a pas eu une fin heureuse. Après la disparition du submersible dimanche, les équipes de recherche et de sauvetage ont continué à fouiller autant que possible la zone dans l’espoir de retrouver et de sauver les personnes à bord. Les cinq occupants étaient présumés morts jeudi matin lorsque le système d’alimentation en air d’urgence était estimé à court. Des morceaux de débris qui ont depuis été localisés au fond de l’océan suggèrent que le sous-marin a été détruit par une implosion, tuant instantanément tous les passagers.

James Cameron, qui a parcouru plusieurs fois le fond de l’océan lui-même pour voir l’épave du Titanic, a pesé sur la situation tragique. En parlant avec ABC Nouvellesle Titanesque Le réalisateur a suggéré que l’incident malheureux n’était pas exactement une surprise, car il connaissait d’autres membres de la communauté de l’exploration en haute mer qui étaient « très préoccupés » par le sous-marin controversé. Cameron dit même qu’OceanGate a été averti à plusieurs reprises des dangers d’emmener des passagers profondément sous l’eau dans le Titan, et cela rappelle même au cinéaste comment le capitaine du Titanic avait également ignoré les avertissements d’un iceberg avant de se heurter à un dans le Océan Atlantique – près de l’endroit même où le Titan aurait implosé plus de 112 ans plus tard.

« Les gens de la communauté étaient très préoccupés par ce sous-marin », explique Cameron. « Un certain nombre des meilleurs acteurs de la communauté des ingénieurs en submersion profonde ont même écrit des lettres à l’entreprise, disant que ce qu’ils faisaient était trop expérimental pour transporter des passagers et qu’il devait être certifié. »

Il a poursuivi: « Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la glace devant son navire, et pourtant il a fumé à toute vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune et de nombreuses personnes sont mortes comme un résultat. Pour nous, c’est une tragédie très similaire où les avertissements sont restés lettre morte. Se dérouler exactement sur le même site avec toutes les plongées qui se déroulent partout dans le monde, je pense que c’est juste étonnant. C’est vraiment surréaliste. »

James Cameron a perdu un ami dans la tragédie des Titans

Cameron a également révélé comment il connaissait personnellement l’un des cinq hommes à bord du Titan. Il dit qu’il était ami avec Paul-Henri « PH » Nargeolet, un expert du Titanic que Cameron connaissait depuis 25 ans. La perte d’un ami dans l’accident a rendu la situation bizarre beaucoup plus difficile à gérer, comme l’explique Cameron.

« PH, le légendaire pilote de plongée submersible français était un de mes amis », a noté Cameron. « Vous savez, c’est une très petite communauté. Je connais PH depuis 25 ans, et qu’il soit mort tragiquement de cette manière est presque impossible à comprendre pour moi.

Nos condoléances vont aux proches des personnes perdues dans le Titan. Reposez en paix.