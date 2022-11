James Cameron dit qu’Avatar pourrait se terminer avec un troisième film

Ateliers du 20ème siècle

James Cameron reste dubitatif quant à la réponse du public aux suites d’Avatar et pense que la saga pourrait se terminer avec le troisième film.

©IMDBAvatar : la voie de l’eau

L’histoire des Na’vi sur la lune légendaire de Pandore est peut-être beaucoup plus proche de son achèvement que le public du monde entier ne le croit. La réalité est que son directeur, le succès James Camerondoute que les suites de Avatar peut avoir le même impact que le film original et cela affecterait la possibilité de poursuivre la franchise telle qu’elle est actuellement prévue.

Parler avec TotalFilm le réalisateur a laissé entendre qu’il voulait vraiment que la franchise de films Avatar être complété avec ses quatre suites à venir sur grand écran et surprendre le public du monde entier avec plus d’aventures des Na’vi dans Pandora, mais ce seront certainement les chiffres du box-office international qui détermineront si cette intrigue passe au-delà du troisième film.

« Le marché pourrait nous dire que nous avons terminé dans trois mois, ou nous pourrions presque avoir terminé »a dit James Cameron. « Cela signifie, ‘D’accord, terminons l’histoire dans le film trois et ne continuons pas indéfiniment’, si ce n’est tout simplement pas rentable », il ajouta. Après tout, même pas des histoires révolutionnaires comme ça Avatar ils échappent aux règles du système capitaliste, donc être un succès commercial est une obligation pour ces films.

James Cameron doute du succès des suites d’Avatar

« Nous sommes dans un monde différent maintenant que lorsque j’ai écrit ceci, même »Cameron a continué. « C’est le coup double : la pandémie et le streaming. Ou, à l’inverse, peut-être rappelons-nous aux gens ce qu’est le fait d’aller au cinéma. Ce film le fait définitivement. La question est : combien de personnes s’en foutent maintenant ?a été la dure analyse du cinéaste pour expliquer pourquoi il pense Avatar pourrait se terminer sur la troisième bande.

Ateliers du 20ème siècle fixer des dates de sortie pour 2026 et 2028 pour Avatar 4 Oui 5, respectivement. Les commentaires de Cameron sont surprenants alors qu’il a annoncé le début de la production le Avatar 4 en septembre. Pour autant que nous sachions, la suite n’est même pas à mi-chemin du tournage et le mois dernier, ils ont confirmé que la majeure partie du premier acte avait été filmée. Avec un budget de 250 millions de dollars, difficile d’imaginer que le studio soutenu par Disney jetez simplement ces images.

James Cameron vous pouvez être tranquille. Le film original de Avatar Il a rapporté 15 millions de dollars supplémentaires lors de son retour dans les salles plus tôt cette année, suggérant un intérêt continu pour les aventures de Jake et Neytiri. De plus, les récents progrès de La voie de l’eau continue d’éblouir les nouveaux et les anciens fans avec ses aperçus de recoins entièrement nouveaux de l’incroyable paysage de Pandora. Avatar : la voie de l’eau sort en salles 16 décembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂