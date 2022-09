James Cameron croit que les films en 3D ne sont «pas finis»

Les films 3D existent depuis des décennies, la première utilisation à grande échelle de l’idée commençant dans les années 1950. Cependant, le format connaîtra une montée en popularité tout au long des années 2000, culminant en 2009 avec James Cameron. Avatar. Le film, qui se déroule dans le monde extraterrestre de Pandora, a été construit autour de la 3D, utilisant le format comme amplificateur du film au lieu d’un gadget sur le côté. Cependant, après Avatar a terminé sa course au box-office, résultant en le film le plus rentable de tous les temps, la 3D a recommencé à perdre de sa popularité.





La prochaine suite de Cameron, Avatar : la voie de l’eau, présentera sans aucun doute l’utilisation de la technologie 3D de manière nouvelle et améliorée, et le cinéaste acclamé espère que les gens donneront une chance au format. Cameron a récemment rencontré / Film avant le Avatar réédité et discuté de la 3D et de la façon dont elle a été régulièrement mise en œuvre dans le théâtre.

« La 3D semble pour la plupart des gens être en quelque sorte » finie « . Mais ce n’est vraiment pas fini. C’est juste accepté. C’est juste maintenant une partie de vos choix quand vous allez au cinéma pour voir un gros film à succès… Je le compare à la couleur. Quand les films couleur sont sortis pour la première fois, c’était un Les gens allaient voir des films parce qu’ils étaient en couleur. Je pense qu’à l’époque d' »Avatar », les gens allaient voir des films parce qu’ils étaient en 3D… Je pense que cela a eu un impact sur la façon dont les films étaient présenté qui est maintenant en quelque sorte accepté et fait partie de l’air du temps et de la façon dont c’est fait. »

Bien sûr, Cameron a généralement raison, car presque tous les films à succès qui arrivent dans les salles sont proposés en 3D. Ce n’est peut-être pas le choix le plus populaire, mais tout le monde peut néanmoins choisir. De plus, le réalisateur pourra rendre son prochain film obligatoire en visionnage 3D, Avatar : la voie de l’eau pourrait être fascinant car il sort de l’écran.





Avatar : la voie de l’eau est presque là

Ateliers du 20ème siècle

Malgré vos réflexions sur Avatar, le film de 2009 est un morceau emblématique de l’histoire. Le film occupe actuellement la première place dans le livre des records pour les revenus les plus élevés au box-office (grâce à plusieurs rééditions en concurrence avec Avengers : Fin de partie), et c’est l’un des plus beaux films jamais vus sur grand écran.

James Cameron a beaucoup de pression sur La voie de l’eau, car le budget du film est estimé à environ 250 millions de dollars. Bien sûr, Avatar a largement dépassé ce chiffre avec 2,8 milliards de dollars ; cependant, y a-t-il encore besoin de versements futurs ? Cameron l’espère, car la franchise devrait voir cinq films au total avant le Avatar l’histoire est terminée.

Avatar : la voie de l’eau met en vedette Sam Worthington aux côtés de Michelle Yeoh, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Stephen Lang et Giovanni Ribisi. La prochaine suite devrait sortir plus tard cette année, 13 ans après l’original, le 16 décembre.