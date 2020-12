James Cameron a tellement cru au «  Titanic  » qu’il a renoncé à son salaire de 8 millions de dollars quand il a dépassé son budget

Les budgets époustouflants de nombreux projets cinématographiques – même ceux qui ne sont pas particulièrement bons – sont si élevés qu’il peut être difficile de penser à un film dépassant ses limites financières. Après tout, qu’est-ce que quelques millions de dollars de plus quand un film comme Evan tout-puissant coûte 175 millions de dollars à créer? En plus de cela, le paiement de ces investissements peut être vraiment époustouflant avec des succès à succès engrangeant des bénéfices considérables au box-office, puis en continuant à accumuler des redevances pour les années à venir.

La vérité est, cependant, que les budgets importent et que les films qui s’éloignent trop de leurs projections originales risquent de se fermer avant même qu’ils ne soient terminés. Cela peut être difficile à considérer maintenant, mais Titanesque – qui a connu un énorme succès au box-office – faisait face à une telle menace. James Cameron, scénariste et réalisateur du film, était tellement investi dans le film qu’il a renoncé à son propre salaire pour combler l’écart.

James Cameron est un célèbre créateur de films

Ces jours-ci, Cameron est l’un des plus grands noms d’Hollywood avec des crédits incroyablement créatifs sur sa filmographie. Son succès en tant qu’écrivain et réalisateur de Avatar était si impressionnant qu’il a engendré toute une franchise de suites qui sont actuellement en production et devraient sortir périodiquement d’ici 2028.

Avant son travail sur Titanesque, cependant, Cameron n’avait pas nécessairement le pouvoir de star qu’il possède aujourd’hui. Il avait accompli un travail impressionnant en tant qu’écrivain et réalisateur pour le Terminator films, mais Titanesque était toujours considéré comme un pari pour le studio, et ce pari semblait de plus en plus risqué alors que le prix du film continuait d’augmenter.

‘Titanic’ était un film incroyablement cher

Titanesque a été créée en 1997 et a joué Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en tant que couple d’amoureux improbables de différentes parties de la société qui se sont rencontrés à bord du navire malheureux. Aujourd’hui, on se souvient de lui comme d’un conte d’amour pour les âges qui a accumulé un incroyable succès critique. Au moment où tout a été dit et fait, le film a reçu 11 Oscars, dont le meilleur film, le meilleur réalisateur, la partition dramatique originale, la direction artistique, le maquillage, la conception de costumes et le montage de films.

Bien sûr, personne ne savait que l’avenir détenait de telles récompenses lors de la création du film, et le studio était définitivement conscient du fait qu’il devenait cher… vite. En fait, le film est l’un des plus chers jamais réalisés. Il a fini par coûter 295 millions de dollars. Au fur et à mesure du tournage, Bill Mechanic – le président de Fox à l’époque – est venu voir Cameron et lui a demandé de faire des coupes afin d’aider à économiser de l’argent. «Si vous voulez couper mon film», a déclaré Cameron, «vous devrez me virer, et pour me virer, vous devrez me tuer.

James Cameron a mis son argent là où était sa bouche

Cameron a peut-être eu une réponse dramatique aux demandes de réduction du film, mais il l’a également soutenu par l’action. Il croyait tellement au film qu’il était prêt à renoncer à son propre salaire pour le maintenir sur la bonne voie. Comme le rapporte MTV, Cameron a renoncé à son salaire de 8 millions de dollars et à tout revenu qu’il recevrait de la marge brute. Au lieu de cela, il n’a obtenu que des redevances sur le film qu’il a écrit et réalisé.

Avant de commencer à vous sentir trop mal pour Cameron, il vaut probablement la peine de noter à quoi ressemblent les redevances d’un film aussi réussi sur le plan commercial. Comme le rapporte Cinema Blend, il y avait un jeune acteur qui n’avait que cinq ans quand Titanesque filmé. Il avait une seule ligne dans le film. À ce jour, cet acteur reçoit toujours un chèque de paie d’environ 200 à 300 € chaque année.

Il est prudent de dire que Cameron est en bonne forme car le créateur a une valeur nette estimée à 700 millions de dollars.