James Cameron a révélé qui seront les méchants dans Avatar 3

Le troisième épisode d’Avatar aura de nouveaux méchants, mais continuera à mettre en vedette Zoe Saldaña et Sam Worthington.

©IMDBLe troisième volet d’Avatar est prévu pour 2024

La deuxième tranche de Avatar C’était l’un des plus attendus et, moins d’un mois après sa première (le 15 décembre dernier), James Cameron a déjà révélé qui seront les méchants dans la partie 3 de la saga avec Sam Worthington et Zoe Saldaña.

L’attente pour les deux prochains volets de la saga, déjà confirmés, est grande et ce n’est pas pour moins, puisque le premier film est sorti en 2009, donc la deuxième partie a mis plus d’une décennie à sortir.

+ Qui seront les méchants dans Avatar 3 ?

Lors d’une récente interview avec les médias français 20 minutesJames Cameron (extraterrestres, le retour; Terminateur 2; Vrais mensonges) Il a annoncé que son intention n’était plus de se concentrer sur les humains comme les méchants de l’histoiremais à une nouvelle tribu qui, jusqu’à présent, n’est pas apparue.

Selon le directeur de titanesque, il n’a montré que le côté négatif des humains et le côté positif des Na’vi, alors maintenant il va chercher un nouvel angle pour faire exactement le contraire. Les nouveaux méchants seront les Gens de la cendre et le feu sera exploré en tant qu’élément.

« Nous allons explorer de nouveaux mondes, tout en poursuivant l’histoire des personnages centraux. Ce que je peux vous assurer, c’est que les derniers versements seront les meilleurs.. Les autres étaient une introduction, comme mettre la table avant de servir la nourriture.« , a souligné le réalisateur au milieu français.

Depuis sa création, Avatar : le chemin de l’eau a réalisé des bénéfices aux États-Unis pour 516,8 millions de dollars. Avatar 3, dont le titre officiel n’a pas été dévoilé, devrait faire ses débuts en salles en décembre 2024. et jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé que Kate Winslet reviendra dans la saga.

