James Cameron a révélé la similitude entre Titanic et Avatar

Le réalisateur d’Avatar: The Way of Water a expliqué les points communs entre les deux intrigues. Découvrez en quoi l’histoire de Jack et Rose ressemble au monde de Pandora !

©GettyLes points communs entre Avatar et Titanic selon James Cameron.

La première de Avatar : la voie de l’eau approches et la comparaison avec d’autres films de James Cameron c’est inévitable. Et c’est que le réalisateur a réussi à réaliser deux des longs métrages les plus rentables de l’histoire. En tête du classement se trouve la première édition de Avatartandis qu’en troisième place se trouve titanesqueétant juste derrière Avengers : Fin de partie des studios Marvel. Bien que l’histoire de Pandora semble n’avoir rien à voir avec le drame de Jack et Rose, elle a en réalité beaucoup de points communs selon le cinéaste.

Dans moins d’un mois, la suite de Avatar sortira en salles et se déroulera une décennie après les événements du film original. A cette occasion, il racontera l’histoire de la famille Sully – composée de Jake, Neytiri et leurs enfants – et les problèmes qui les hantent. De cette façon, ils doivent se battre pour rester en sécurité, traverser des batailles pour rester en vie et endurer les pires tragédies. Zoe Saldana et Sam Worthington seront chargés de raconter cette histoire.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un pur complot de science-fiction. Quelle similitude cela pourrait-il avoir avec titanesque? Sorti en 1997, le film oscarisé mettait en scène une mondaine et un artiste atypique qui tombent amoureux sur le transatlantique qui a coulé lors de son voyage inaugural. Peu de points communs apparaissent à part ça Kate Winslet Il fait partie des deux castings. Mais le cinéaste est très clair.

Dans un dialogue avec Empire, James Cameron a déclaré : «J’ai toujours dit : « Tous mes films sont des histoires d’amour ». Bien que je ne dirais pas que mon processus de création commence nécessairement là, sauf pour Titanic évidemment. Je l’ai présenté comme « Roméo et Juliette sur un navire qui coule ». Donc c’était une histoire d’amour depuis le début”. Pourtant, il a rappelé: «D’autres comme The Terminator et The Abyss ont commencé comme des histoires de genre, mais ensuite – alors que j’essaie de comprendre comment créer véritables intérêts émotionnels pour les personnages– mes histoires se transforment toujours en histoires d’amour”.

En ce sens, James Cameron a construit un parallélisme important entre titanesque Oui Avatar qui relie ces deux parcelles si différentes l’une de l’autre. « Je suppose que j’ai toujours cru que pour être vraiment héroïque, un personnage doit faire passer quelqu’un d’autre avant lui-même et être prêt à faire le sacrifice ultime si nécessaire. Ensuite, l’histoire d’amour est ma façon de créer des personnages puissants ou héroïques. Cela peut être un nouvel amour comme dans Terminator, Titanic ou Avatar, cela peut être un mariage à l’essai comme The Abyss ou True Lies ou cela peut être l’amour d’un père pour un fils comme Terminator 2, Aliens ou Avatar : The Way of Water . Je suppose que je suis juste un romantique dans l’âme», a-t-il conclu.

