James Cameron a proposé l’intrigue de Terminator 2 alors qu’il trébuchait sur l’ecstasy

C’est le 30e anniversaire de Terminator 2: Judgment Day, et James Cameron a célébré en donnant une histoire orale de la conception et de la réalisation du film. L’une des plus grandes révélations est qu’il était sous l’influence de la MDMA (communément appelée ecstasy, E ou molly) lorsque l’intrigue principale de la suite s’est précipitée sur lui. Il dit ceci à propos de trébucher tout en créant l’un des plus gros blockbusters d’été de tous les temps.

« Je me souviens m’être assis là une fois, haut sur E, en train d’écrire des notes pour Terminator, et j’ai été frappé par la chanson de Sting, qui « J’espère que les Russes aiment aussi leurs enfants ». la guerre est tellement contraire à la vie elle-même. C’est de là que vient le gamin.' »

Il a expliqué que ses films sont toujours sur les relations. « Bien sûr, il va y avoir de grandes séquences d’action tonitruantes, mais le cœur du film est cette relation », James Cameron dit de sa maison en Nouvelle-Zélande. « J’ai toujours aimé Le magicien d’Oz. Ce film parle de l’homme de fer qui obtient son cœur. »

« Le premier film a fait de l’argent et c’était vraiment un succès, mais ce n’était pas comme Guerres des étoiles. Vous n’aviez pas besoin de commencer la suite le lendemain. Et franchement, pour faire ce film, j’ai passé un accord, pour vendre les droits. Tout ce qu’il a fallu pour faire le film, pour mettre le pied dans la porte. Et donc je pense que c’était justifié. Mais ensuite, je ne contrôlais pas les droits. »

« J’avais déjà fait quelques autres films et je l’avais oublié, et j’ai reçu un appel de Carolco et ils m’ont dit: » Nous voulons que vous fassiez un autre Terminateur film. Nous vous paierons 6 millions de dollars. » J’ai dit: « Vous avez toute mon attention. »

La prochaine chose qu’il avait à faire était de rassembler le gang.

« Linda, je l’ai appelée et je lui ai dit : ‘Écoutez, ils veulent nous payer beaucoup d’argent pour faire une suite. Êtes-vous dedans ou êtes-vous dehors ? Mais juste entre vous et moi, je ne veux pas vraiment fais-le si Sarah ne revient pas et que je ne veux pas refondre Sarah, alors tu dois dire que tu es dedans. Et elle et moi n’étions pas impliqués. (Cameron et Hamilton se sont mariés de 1997 à 1999). Nous n’avions même pas vraiment traîné du tout depuis le premier film. Elle faisait un film quelque part dans le Sud. «

« Et alors elle a dit: ‘Oui, en principe, je suis dedans, mais je veux être folle.’ J’ai dit : ‘Eh bien, qu’est-ce que tu veux dire, fou ? Comment fou ?’ Elle a dit : ‘Fou, comme si j’étais devenue folle.’ J’ai dit : ‘Comme si tu étais dans un asile d’aliénés, comme si tu étais institutionnalisé ?’ Elle a dit: « Ouais, bien sûr. Laisse-moi jouer au fou. Laisse-moi devenir dingue. » J’ai dit : ‘Très bien. Eh bien, tu vas avoir ma version des noix’, et elle a dit : ‘Très bien. Je suis à terre.' »

Lorsque Arnold Schwarzenegger On lui a demandé s’il rejoindrait le casting, sa réponse était: « Rends-moi juste cool. » Après avoir lu le script, Schwarzenegger n’a qu’un problème, Cameron explique l’échange.

« ‘Jim, j’ai un gros problème avec le script.’ J’ai dit : « Eh bien, qu’est-ce que c’est ? » Et il a dit : ‘Je ne tue personne.’ J’ai dit : « Je sais, n’est-ce pas ? Ils ne verront jamais ça venir. Personne ne le devinera. » Il a dit : ‘Je sais, mais une chose est surprenante. Une autre chose est que je ne tue personne et je suis le terminateur.' »

Trouver Ed Furlong était une autre histoire. Furlong dit: « J’étais dans un Boys Club à Pasadena. Je traînais juste là-bas. » Cameron recherchait quelqu’un qui n’était pas touché par l’industrie. Il explique. « Nous avons regardé tous les garçons de cet âge qui montaient et ils étaient soit surexposés dans le mauvais contexte, soit ils étaient ces petites machines souriantes qui étaient produites par l’industrie de la publicité. Parce que vous obtenez ces enfants qui sont des enfants acteurs et ils leur apprennent à être guilleret en famille et à vendre des céréales. »

Il a envoyé Mali Finn, directeur de casting, pour évaluer son intérêt. Cameron a déclaré : « Elle s’est approchée de lui et il a dit : ‘Que veux-tu, lèvres de grenouille ?’ Elle a dit : « Je t’aime bien. As-tu déjà été dans un film ? » Et il a dit, ‘Non, et ne m’aimez pas’, ou quelque chose comme ça. Et elle a dit, ‘Non, sérieusement, avez-vous déjà été dans un film?’ Il a dit : « Mon père filme mes anniversaires. Et donc c’était comme si vous repartiez de zéro. »

Furlong dit: « C’était fou. J’y suis allé et elle m’a juste demandé d’improviser une scène. C’était la première audition. Une fois que les scripts ont commencé à arriver, cela a commencé à devenir une réalité. Et je deviens nerveux. Et Mali, elle a juste cru en moi. »

Cameron dit : « Je me souviens que lorsque nous avons pris la décision finale, j’ai dit au Mali : ‘Je vais décrocher ce téléphone, je vais appeler ce gamin. Cela va changer sa vie.’ Et c’est une responsabilité. » Furlong est d’accord: « C’est fondamentalement l’un de ces événements qui changent la vie. »

Ils avaient juste besoin de leur T-1000. Cameron choque avec le premier choix, « J’ai brièvement traîné avec Billy Idol dans ce rôle parce que je pensais qu’il avait un look et une présence vraiment intéressants. » Ils voulaient regarder Robert Patrick. Ils cherchaient quelqu’un physiquement opposé à Schwarzenegger, mince et intense.

Cameron a trouvé son T1000 en Patrick. « Il est caméléon. Il doit toucher physiquement les choses pour pouvoir les lire. Et donc il a juste fait cet exercice d’acteur devant moi où il touchait le sol et se il touchait le mur et il était dans un état mental de chasseur. J’ai dit: ‘Et c’est sans émotion. Vous ne projetez l’émotion que lorsque vous en avez besoin.' »

Et c’est ainsi que les quatre derniers ont été choisis. Le film Terminator 2: Judgment Day était un blockbuster estival de 520 millions de dollars au box-office. Le Terminateur a été présenté comme un thriller d’action et de science-fiction. Le Terminator 2 : Le Jugement Dernierintroduit un lien familial qui a élevé le film, engage le public d’une manière pour laquelle nous connaissons Cameron, des films qui nous touchent. Il est temps de revoir. Cette nouvelle arrive de The Ringer.

