James Cameron a mis en garde contre la longue durée d’Avatar 2

Avatar : La Voie de l’Eau surpassera son prédécesseur disponible sur Disney+. « C’est normal de se lever pour aller pisser », a insisté le cinéaste à l’origine de la franchise.

©IMDBJames Cameron réalise Avatar : la voie de l’eau.

Parmi les films les plus attendus de 2022, il est presque impossible de ne pas souligner Avatar 2. C’est qu’avec son premier opus, la bande a réussi à devenir le film le plus rentable de l’histoire. Sa collection était une raison suffisante pour penser à un nouvel épisode et James Cameron, son directeur, s’est mis au travail. En ce sens, en décembre de cette année, le film tant attendu arrivera. Mais… ça va durer combien de temps exactement ?

Avatar est sorti en 2009 et présentait le monde de Pandora. Là, un homme se lance dans un voyage épique d’aventure et d’amour, luttant pour sauver le seul endroit qu’il a appris à appeler sa maison. Disponible pour profiter à Disney+, le film a obtenu jusqu’à neuf nominations aux Oscars, se démarquant notamment. Ce n’était pas la première fois pour le cinéaste à l’origine du projet, puisqu’il avait déjà vécu une expérience similaire avec titanesque.

Il ne fait aucun doute qu’après avoir accumulé plus de 2 847 millions de dollars, la franchise continuera avec de nouveaux versements. Et bien que peu à peu les détails de Avatar 3 et Avatar 4Vient maintenant un point clé pour comprendre la seconde partie : sa durée. Le premier épisode a duré 2 heures et 41 minutes, mais Avatar : la voie de l’eau Il surpassera son prédécesseur de quelques minutes.

En dialogue avec Empire, Cameron a affirmé : «Je ne veux pas que quiconque se plaigne de la longueur d’Avatar, quand ils restent assis et regardent pendant huit heures. Je peux presque écrire cette partie de la critique : « L’agonisant film de trois heures…’. Donnez-moi une putain de pause ! J’ai vu mes enfants s’asseoir et regarder cinq épisodes d’une heure d’affilée. ». De cette façon, il a laissé entendre que, au moins, le film durera trois heures.

Apparemment, ce sera un grand retour et tentera de développer de nouveaux personnages de la meilleure façon possible, établissant les attentes pour les deux prochaines versions. Lui-même a insisté :Voici le grand changement de paradigme social qui doit se produire : c’est bon de se lever et d’aller pisser”. donc oui Avatar 2 devient un peu long, James Cameron autorise les téléspectateurs à aller aux toilettes au milieu de l’émission.

