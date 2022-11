James Cameron a failli abandonner Leonardo DiCaprio pour le rôle du Titanic sur l’attitude de l’acteur

Pourtant Leonardo DiCaprio peut largement remercier Titanesque pour sa renommée internationale, le réalisateur James Cameron dit qu’il a failli renvoyer DiCaprio lorsque le jeune acteur a eu une mauvaise attitude lors de son audition pour le blockbuster de 1997.





S’asseyant pour une réflexion sur sa carrière avec GQ, Cameron a partagé comment sa première rencontre avec le « charmant » DiCaprio a été rapidement éclipsée par leur deuxième rencontre lorsque l’acteur a été invité à revenir pour une lecture avec la co-star déjà castée Kate Winslet.

« …[He] est revenu quelques jours plus tard, et j’ai fait installer la caméra pour enregistrer la vidéo. Il ne savait pas qu’il allait tester. Il pensait que c’était une autre réunion pour rencontrer Kate.

Alors j’ai dit: ‘D’accord, nous allons simplement aller dans la pièce voisine, et nous allons diffuser quelques lignes et je vais le filmer.’ Et il a dit, ‘Tu veux dire, je lis?' »

« Il a dit: ‘Oh, je ne lis pas.’ Je lui ai serré la main et j’ai dit : ‘Merci d’être venu.’ Et il a dit : ‘Attends, attends, attends. Si je ne lis pas, je ne reçois pas le rôle ? Juste comme ça ?' »

Éberlué par l’arrogance du jeune acteur, le cinéaste oscarisé s’est rappelé avoir donné un ultimatum à DiCaprio : respectez mon temps en lisant le scénario, ou vous êtes absent.

« Allez. C’est un film géant qui va prendre deux ans de ma vie, et tu vas faire cinq autres choses pendant que je fais de la post-production. Donc, je ne vais pas f– – en prenant la mauvaise décision lors du casting.

« Alors tu vas lire, ou tu n’auras pas le rôle. »





Cameron lance DiCaprio malgré une attitude négative : j’ai appelé l’action et « il s’est transformé en Jack »

Malgré le Qu’est-ce qui mange Gilbert Raisin Après le refus initial de l’acteur, DiCaprio a lu à contrecœur le rôle du malheureux Jack Dawson et a immédiatement obtenu le rôle.

« Alors il arrive, et il est comme si chaque once de tout son être était tellement négative – jusqu’à ce que je dise: » Action « . Puis il s’est transformé en Jack. Kate s’est juste allumée et ils ont joué la scène », a raconté Cameron, partageant qu’il a immédiatement su que DiCaprio était l’homme de la situation.

« Kate vient de s’allumer, et ils ont joué la scène. Des nuages ​​sombres se sont ouverts, et un rayon de soleil est descendu et a illuminé Jack. Je me dis : « D’accord. C’est lui. » »

Mis à part les attitudes négatives, on peut dire sans risque de se tromper que Cameron a fait le bon choix dans son casting: la chimie de DiCaprio et Winslet a aidé le drame historique déchirant à devenir l’un des films les plus rentables de tous les temps.

Regardez l’interview complète de Cameron avec GQ ci-dessous :