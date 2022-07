James Caan, The Godfather and Misery Star, décède à 82 ans

Acteur légendaire James Caan est mort. Sur le Misère et Le parrain officiel de la star Twitter compte, un message de sa famille a été posté pour annoncer le décès de Caan. La cause du décès n’a pas été révélée, mais il a été noté que Caan est décédé mercredi. Il avait 82 ans.

« C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy dans la soirée du 6 juillet », indique le communiqué. « La famille apprécie l’effusion d’amour et de sincères condoléances et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile. »

Caan, un acteur très respecté qui a été intronisé au Hollywood Walk of Fame en 1978, peut être reconnu pour un certain nombre de rôles en tant que nominé aux Golden Globe, Emmy et Oscar. Il est très connu pour son rôle de Sonny Corleon dans Le parrain, une performance qui lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle ; il a brièvement repris le rôle dans Le Parrain Partie II. L’original Parrain Le film est revenu en salles plus tôt cette année pour célébrer son 50e anniversaire, attirant une attention renouvelée sur le travail acclamé de Caan dans le film.

James Caan est une légende hollywoodienne avec de nombreux grands rôles

Un autre rôle déterminant pour James Caan était la co-vedette avec Kathy Bates dans Misèrel’adaptation de Stephen King sortie en 1990. Certains de ses autres rôles les plus mémorables incluent des rôles dans La chanson de Brian, Cendrillon Liberté, Le joueur, Roller, Un pont trop loin, Vient un cavalier, Voleur, Jardins de pierre, Dick Tracy, Fusée en bouteille, Les chantiers, Dogvilleet Elfe. Son travail sur petit écran comprend un rôle principal à Las Vegas ainsi que des apparitions dans des émissions comme ActualitésRadio, Les Simpsons, Gars de la famille, ville magique, Hawaï cinq-0et De retour dans le jeu.

L’acteur prolifique s’est occupé jusqu’à la toute fin. L’année dernière, il est apparu dans la comédie romantique de Michael Lembeck Reine des abeilles, marquant le dernier film à sortir de son vivant. Le film met également en vedette Ellen Burstyn, Ann-Margret, Christopher Lloyd et Jane Curtin. Il a récemment aligné un autre rôle au cinéma. En mars, il a été rapporté que Caan avait été choisi aux côtés de Morena Baccarin et Pierce Brosnan pour le thriller d’action de Phillip Noyce. Rapide Charlie; on ne sait pas s’il avait tourné des images avant sa mort. Il avait également été choisi pour un grand rôle dans le prochain film de Francis Ford Coppola Mégalopolequi l’aurait réuni avec son réalisateur Parrain, mais le tournage est prévu pour cet automne, ce qui signifie que l’acteur ne sera pas impliqué.





Caan avait été marié quatre fois au cours de sa vie, plus récemment avec Linda Stokes de 1995 à 2017. Il avait cinq enfants, dont l’acteur Scott Caan, ainsi que sa fille Tara et ses fils Alexander, James et Jacob. Nos condoléances vont à la famille de Caan en ces moments difficiles. Qu’il repose en paix car sa mémoire est vivante.