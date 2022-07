James Caan rappelé par Francis Ford Coppola du Parrain, Al Pacino et Robert De Niro

La nouvelle du décès de James Caan a conduit à de nombreux hommages rendus par des pairs, des co-stars et des amis de la star nominée aux Oscars. Parmi eux se trouvaient un trio de messages de sa famille «parrain»; le réalisateur Francis Ford Coppola et les co-stars Al Pacino et Robert De Niro, qui ont partagé leurs réflexions sur Caan.

Ayant travaillé avec Francis Ford Coppola sur les années 1969 Les gens de la pluieCaan a de nouveau travaillé avec le réalisateur lorsqu’il a endossé le rôle de Sonny Corleone dans Le parrain en 1972. Dans une déclaration publiée par Deadline, Coppola se souvenait de Caan comme de quelqu’un qui avait été là toute sa vie et de quelqu’un qui « sera toujours mon vieil ami de Sunnyside ». La déclaration complète de Coppola disait:

« Jimmy était quelqu’un qui a traversé ma vie plus longtemps et plus près que n’importe quel personnage de cinéma que j’ai jamais connu. Depuis ces temps passés à travailler ensemble sur The Rain People, et à travers toutes les étapes de ma vie, ses films et les nombreux grands rôles qu’il a joués ne seront jamais oubliés. Il sera toujours mon vieil ami de Sunnyside, mon collaborateur et l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais connues.

Caan a également été rappelé par Al Pacino, qui est apparu dans l’ensemble Parrain trilogie et a appelé Caan son «frère fictif et ami de toujours». Alors qu’ils sont également apparus ensemble dans le film de bande dessinée des années 1990 Dick Tracy, le couple avait une relation hors écran beaucoup plus longue que ne le suggère leur courte filmographie partagée. Pacin a dit :

« Jimmy était mon frère fictif et mon ami de toujours. Il est difficile de croire qu’il ne sera plus au monde tant il était vivant et audacieux. Un grand acteur, un réalisateur brillant et mon cher ami. Il va me manquer.

Alors que Caan n’a fait une apparition qu’à la fin de Le Parrain Partie IIRobert De Niro, qui a rejoint la trilogie dans ce film, a également pris le temps d’offrir sa simple déclaration: « Je suis très très triste d’apprendre le décès de Jimmy. »

La carrière de James Caan a duré sept décennies

De son premier rôle à l’écran non crédité dans Irma la Douce en 1963, à travers des films comme Funny Lady, Un pont trop loin, Misèreet Elfe à la comédie romantique 2021 Reine des abeilles, Caan a été une présence constante à Hollywood, et il est clair à quel point son influence s’est étendue. Les hommages ont inondé les médias sociaux de Billy Dee Williams, qui a joué avec Caan dans l’un de ses premiers grands rôles dans La chanson de Brian en 1971, à Michael Mann, qui l’a dirigé en 1981 Voleuret une foule d’acteurs dont Barbara Streisand, Adam Sandler, Jon Lovitz et Jennifer Tilly.

En plus des hommages personnels de ceux qui ont connu et travaillé avec l’acteur à un moment ou à un autre, il y en a eu d’autres comme le réalisateur James Gunn et Ice T, qui ont simplement voulu partager leur admiration pour l’un des grands du cinéma. Avec une multitude de films classiques dans son catalogue, il y aura beaucoup de générations à venir qui continueront à apprécier les rôles de Caan au cinéma. Vous pouvez voir plus d’hommages rendus à l’acteur ci-dessous.