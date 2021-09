James Bond : les fans ont choisi le successeur de Daniel Craig

Après presque deux ans de retard, James Bond vous êtes prêt à retourner au grand écran. Ce sera avec Pas le temps de mourir, qui marquera les adieux de Daniel Craig en tant que responsable de l’interprétation des Agent 007 pendant 15 ans. Avec la prochaine première, il y aura cinq participations au total pour l’acteur de 53 ans dans ce rôle, qui n’a pas encore défini le successeur.







Jusqu’à présent, sept acteurs ont pu jouer James Bond au cinéma, dont, selon Tomates pourries, le meilleur de tous était Sean Connery. Les critiques considèrent que les trois meilleurs films de l’histoire de l’espion britannique sont ceux réalisés entre 1962 et 1964 par l’acteur décédé en octobre dernier. Malgré les rumeurs, il n’y a toujours rien de certain sur qui est responsable de la poursuite de l’héritage du personnage qu’il ne jouera plus. Daniel Craig.

Il y a plusieurs candidats qui apparaissent à l’horizon de la saga qui appartient à MGM, maintenant absorbé par Amazon Prime Vidéo. Dans ce contexte, depuis Divulgacher un sondage dans lequel plus de 100 personnes ont voté a donné un résultat intéressant. Est-ce que la prochaine bande de James Bond Vous pourriez marquer une étape importante avec votre principale dame ou continuer à chercher des acteurs blancs britanniques.

Tom Hardy, le favori de certains médias, se prépare pour la suite de Venom. (IMDb)



Parmi les personnes qui ont laissé leur vote dans le sondage, il y avait une égalité entre Henri Cavill et Tom Hardy, avec 35% des voix. En second lieu est apparu Sam Heughan, le chiffre de Étranger, avec 9 % des voix. Le podium était partagé entre la possibilité que Idris Elbe devenez le premier acteur d’ascendance africaine à être l’espion britannique, ou demandez à une femme d’entrer dans l’histoire en tant que première actrice à faire la une de la franchise. Pour l’instant, il faudra attendre de voir quelle direction prendra la saga.

Un acteur de Marvel s’est lancé de manière inattendue dans la lutte pour le rôle

En plus des candidats qui sont listés dans les bookmakers depuis des mois pour définir le prochain James Bond, l’endroit Express d’Angleterre a nommé une nouvelle figure. Selon le site Web mentionné, Tom Hardy est celui qui a le plus de chances de conserver le rôle, mais l’une des toutes nouvelles figures de merveille pourrait convaincre les producteurs d’être le nouvel espion britannique.







Il s’agit de Simu liu, le protagoniste de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui a reçu des critiques très positives pour son travail lors de la dernière première du Univers cinématographique Marvel (MCU). L’un des atouts du cursus de cet artiste est son expérience de double cascadeur, qu’il a mis en lumière dans les scènes de combat du film du MCU. Cependant, il présente un inconvénient important et c’est qu’il n’est pas de nationalité britannique, ce qui semble la condition non négociable pour les titulaires des droits de la saga.