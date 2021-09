James Bond : les dix acteurs qui pourraient succéder à Daniel Craig

MGM

Ce jeudi ouvre Pas le temps de mourir, le dernier film qui aura Daniel Craig dans le rôle de l’agent 007. Barbara Broccoli, productrice de la franchise, a prévenu qu’ils n’annonceraient le successeur qu’au moins avant 2022.

Cinéma© Photos UniversellesDaniel Craig a dit au revoir à la franchise après cinq films.

La première tant attendue de Pas le temps de mourir arrivera cette semaine et signifiera la fin de la saga de James Bond Protagonisée par Daniel Craig. Depuis qu’il a rejoint la franchise en 2006, avec Casino Royal, Craig Il a joué dans quatre films au total et ce jeudi sera sa cinquième fois. Toujours sans nouvelles majeures sur son successeur, plusieurs candidats ont de bonnes chances de devenir l’héritier du procès.

Pour le moment, le producteur de la franchise, Brocoli Barbara, averti qu’ils ne commenceront pas à penser au nouveau James Bond jusqu’en 2022 puisqu’ils veulent donner du temps à Craig dire au revoir au papier. Pendant ce temps, les maisons de paris ont commencé à collecter des fonds auprès de ceux qui veulent jouer avec l’avenir de la franchise. Voici le top 10 des acteurs les plus susceptibles d’être le prochain espion britannique.

10 – Cillian Murphy

Celui qui a le moins de chances de devenir James Bond est le protagoniste de Peaky Blinders. Non pas parce qu’il n’est pas l’un des plus aimés du public, ce qui a été très démontré grâce à son rôle de Tommy Shelbymais pour ses déclarations dans une interview avec GQ. Murphy dit qu’il se sent « flatté » mais qui considère qu’une femme devrait être la protagoniste du prochain film.

9 – Henri Cavill

L’acteur de Superman et Le sorceleur faisait déjà partie d’un casting de James Bond mais il ne pouvait pas garder le papier. Maintenant, avec plus de renommée, il a déclaré qu’il était totalement intéressé à saisir l’opportunité s’il pouvait l’avoir. Malheureusement, nombreux sont ceux qui considèrent que James Bond doit être joué par un acteur qui n’est pas associé à une autre franchise, quelque chose que les deux CC Quoi Geralt de Riv ne favorise pas.

8 – Richard Madden

« Je suis plus que flatté d’être mentionné, que les gens envisagent de me mettre dans ce rôle. », a déclaré l’acteur de Game of Thrones à GQ. Son rôle principal dans la mini-série Le garde du corps l’a placé parmi les candidats pour conserver le poste mais ayant rejoint merveille avec le prochain film, Éternels, pourrait être un problème pour les producteurs et Madden Il aurait pu condamner son avenir avec ce rôle.

7 – Suranne Jones

Depuis quelque temps déjà, on spécule que le prochain lot de films de James Bond faire l’histoire et avoir une actrice comme protagoniste. Brocoli s’est prononcé à plusieurs reprises contre l’idée qu’il y ait une femme comme Lier mais chez les bookmakers, ils ne voient pas quelque chose de si improbable que Suranne Jones, d’étapes par Rue du Couronnement ou Docteur adoptif, devenir l’héritier de Daniel Craig.

6 – Henri Golding

Qu’il y a un Lier différent est une rumeur qui fait débat depuis longtemps et qui pourrait placer l’artiste malaiso-britannique parmi les principaux candidats. Connu pour son passage à travers Asiatiques riches et fous, Doré Il a reconnu qu’à partir de ce travail, il est entré dans la considération des fans. « C’est même un honneur d’être dans la conversation. C’est l’un des meilleurs rôles de l’histoire du cinéma, tu serais stupide si tu disais ‘Je ne veux pas le faire' »déclara l’artiste.

5 – Idris Elbe

Mais quand il s’agit de diversité, l’un des mieux placés sur la liste de considération des fans est Idris Elbe. L’idée de voir un acteur d’ascendance africaine est celle qui est la mieux positionnée en termes de recherche d’un changement dans la franchise. Île d’Elbe Il a tous les assaisonnements nécessaires, à commencer par le charisme, et n’est associé à aucune franchise de poids qui pourrait interférer avec vos chances. Il faudra voir si la production veut faire le grand saut.

4 – Sam Heughan

Grâce à Étranger, Sam Heughan est devenu l’un des acteurs les plus recherchés par les fans. La traction de la série pourrait le pousser à devenir l’héritier de Daniel Craig et l’artiste a déjà avoué qu’il n’hésiterait pas un instant. « Je ne sais pas si on en parle ailleurs que dans les médias, mais je pense que c’est une franchise incroyable et un personnage formidable, alors bien sûr, je me lancerais dedans. », a déclaré à l’agence de presse Pennsylvanie.

3 – James Norton

Le podium est composé de deux comédiens qui se partagent la deuxième place. L’un d’eux est James Norton, qui selon certains bookmakers comme Guillaume Hill paie 3 à 1 par rapport à vos chances de devenir James Bond. Nominé pour un Bafta, je parle avec L’indépendant où il a dit que « ce serait difficile » démissionner de leur travail dans le cinéma indépendant pour devenir agent 007. Cela pourrait peut-être jouer contre lui.

2 – Rege-Jean Page

Grâce à son rôle dans Bridgerton, la série avec le plus d’heures jouées sur Netflix, Régé-Jean Page est devenu l’un des favoris pour garder le rôle. Malgré la deuxième place avec Norton, si la production recherche un acteur diversifié, Page Je pourrais vous aider à franchir cette case. De plus, l’âge le favorise pour faire plusieurs productions de la saga : il n’a que 31 ans et peut être James Bond pour longtemps.

1 – Tom Hardy

Nominé pour oscar en tant que meilleur acteur de soutien pour La renaissance, Tom Hardy a longtemps été clairement le favori pour conserver le rôle de James Bond. « Si je le mentionne, c’est fini. Vous savez, il y a un dicton parmi nous dans la fraternité d’acteur, que si vous en parlez, vous êtes automatiquement hors de la course. Je ne peux donc rien commenter à ce sujet »indiqué dans Bête quotidienne avec l’idée de ne pas gâcher vos chances. Sa seule complication ? L’âge. A 44 ans, il lui sera difficile de jouer dans autant de films que Daniel Craig.

