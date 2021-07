James Bond Home EON Productions célèbre son 60e anniversaire

Tandis que le James Bond franchise fêtera son 60e anniversaire en octobre prochain, le compte Instagram officiel de 007 a fait savoir qu’un autre anniversaire spécial était célébré aujourd’hui – le 60e anniversaire de la fondation d’EON Productions, la société qui a apporté le Lier franchise à l’écran un an après leur formation. Alors que les fans attendent avec impatience le dernier et dernier volet de l’itération du super espion de Daniel Craig, c’est certainement quelque chose à célébrer compte tenu de la façon dont les sorties de l’entreprise sont devenues emblématiques.

Le compte officiel 007 a publié un montage de clips de tous les Lier films de Docteur Non en 1962, jusqu’à l’avant-dernière sortie de Daniel Craig, Spectre, en demandant : « Quel film de Bond aimez-vous regarder encore et encore ? » Alors qu’on s’attendrait à ce que beaucoup de gens citent l’introduction originale de Sean Connery à Bond comme l’un de leurs films préférés, ou peut-être l’un des films les plus récents avec leur place plus actuelle dans la culture pop, il semble qu’il y ait beaucoup d’amour. là pour certaines des entrées souvent oubliées dans le Lier saga.

Sur le service secret de Sa Majesté, la seule fois où George Lazenby est apparu dans le rôle, a été mentionné par quelques utilisateurs différents, et la première apparition de Daniel Craig en tant que Bond dans Casino Royale était un autre choix populaire. Il y avait même pas mal de gens qui semblaient préférer la version plus dure du personnage de Bond Timothy Dalton.

La célébration d’EON Productions n’est principalement possible que grâce à James Bond, tout comme, d’une manière étrange et paradoxale, James Bond ne va célébrer son propre anniversaire de diamant qu’à l’écran grâce à la création d’EON Productions il y a toutes ces années. EON a été lancé par les cinéastes Albert R « Cubby » Broccoli et Harry Saltzman, qui, au moment de la création de la société, cherchaient également à obtenir un soutien financier pour réaliser un film basé sur un livre de l’auteur Ian Flemming. Broccoli était intéressé par l’acquisition des droits de Bond depuis un certain nombre d’années, mais en avait été dissuadé par un ancien partenaire qui ne croyait pas que le personnage principal de Bond avait quelque chose à offrir au public. Ce n’est que lorsqu’il crée EON Productions avec Saltzman, que le nouveau partenariat prend un risque et acquiert les droits de faire Docteur Non.

Avec le 25e film Bond,Pas le temps de mourir, prêt à enfin sortir en salles dans quelques mois, on peut dire sans risque de se tromper que le pari a bel et bien été payé pour le duo. Alors que Daniel Craig tire sa révérence, il est possible que nous célébrions l’année prochaine le 60e anniversaire de Bond à l’écran avec l’annonce de qui assumera le rôle à l’avenir, et avec un certain nombre de noms actuellement en lice, de Tom Hardy, pour Tom Hiddleton et la star de Bridgerton, Rege-Jean Page, il reste encore beaucoup de spéculations à faire avant de découvrir enfin qui sera le prochain à prononcer ces mots immortels, « Le nom est Bond, James Bond. » Pour l’instant cependant, nous levons un verre aux soixante ans d’EON Productions, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible.

Pas le temps de mourir arrive enfin en salles le 30 septembre au Royaume-Uni avant sa sortie le 8 octobre aux États-Unis.

Sujets : James Bond