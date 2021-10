James Bond est-il vraiment mort ? Pas le temps de mourir et les théories des fans, expliquées

Les fans ne sont pas contents de la façon dont Pas le temps de mourir terminé et maintenant diverses théories se sont développées sur l’endroit où James Bond partira d’ici. Inutile de dire que cet article CONTIENT DES SPOILERS.

Craig est l’acteur de James Bond le plus ancien, ayant été dans le rôle pendant plus de 15 ans – et il a gagné des millions de dollars en le faisant. Nous avons toujours su que ce serait un au revoir émotionnel à Craig, mais les fans ont été complètement surpris lorsque son personnage est décédé à la fin de Pas le temps de mourir.

« Je n’ai jamais été aussi fou d’un film auparavant ! C’est la dernière fois que la franchise Bond me retirera un centime », a écrit un utilisateur de Reddit mécontent dans une discussion sur la fin de Pas le temps de mourir.

« J’essaie toujours de surmonter la mort de M », a déclaré un autre.

Mais un autre a écrit : « Je sentais que c’était le moyen le plus puissant de mettre fin à l’ère Craig… Une véritable tragédie de héros. »

La fin de Pas le temps de mourir expliquée

Les scènes finales de Pas le temps de mourir voir Bond entreprendre de fermer le biolab de Safin avant que la maladie ne sorte et ne détruise la race humaine.

Après avoir sauvé Madeleine et sa fille Mathilde nouvellement découverte et les avoir mis en sécurité sur un bateau avec le nouveau 007 (Lashana Lynch), Bond reste derrière pour ouvrir les portes du silo du laboratoire de Safin (Rami Malek) afin que les missiles nucléaires puissent entrer et détruire ce.

Il laisse Matilde avec son pull pour la garder au chaud et dit à Madeleine : « Il faut que je finisse ça, pour nous. Après un baiser d’adieu sincère, Bond retourne dans l’usine pour s’assurer qu’elle est détruite.

Après avoir ouvert les portes du silo, Q et M donnent le feu vert à la marine pour tirer les missiles, ce qui donne à Bond neuf minutes pour quitter l’île. Mais alors qu’il descend les escaliers pour s’échapper, les portes du silo se ferment et il doit repartir pour les rouvrir.

Malheureusement, il est rencontré par Safin dans son jardin empoisonné sur le chemin et un débris dans l’étang provoque l’étrange flacon que nous avons vu Safin porter plus tôt. La fiole, apprend-on, contient la maladie artificielle qui a été programmée pour tuer Madeleine. Bond et Saffin sont infectés par la maladie incurable, ce qui signifie que Bond ne pourra plus jamais s’approcher de Madeleine ou de Mathilde, car entrer en contact avec elles les tuerait.

Bond tue Saffin puis se précipite pour ouvrir à nouveau les portes, mais lorsqu’il réalise qu’il ne pourra plus jamais être avec Madeleine ou sa fille, accepte son sort et les appelle par radio pour lui dire ses derniers adieux. Il ouvre les portes et les missiles frappent l’usine, tuant Bond dans le processus.

Alors oui malheureusement, il ne fait aucun doute que James Bond meurt à la fin de ce film.

James Bond est-il vraiment mort ?

James Bond dans Pas le temps de mourir. (Crédit : 007.com)

Cela dépend vraiment de votre interprétation. James Bond de Daniel Craig est définitivement mort. Mais pendant le générique de fin, il y a un indice que James Bond reviendra. Alors, comment cela peut-il être s’il a été réduit en miettes à la fin de Pas le temps de mourir?

« Cette version de Bond mourant ne signifie pas que le personnage sera mort pour toujours. Cela signifie simplement que Daniel Craig ne reviendra certainement jamais », a déclaré un utilisateur de Reddit. « Je ne vois pas Craig’s Bond comme un personnage qui a duré six décennies. C’est juste Craig’s Bond, le personnage a cinq films, c’est tout. »

Les théories des fans de James Bond

Bien sûr, certains veulent croire que James Bond survit à la frappe de missile sur l’île de Saffin, mais si c’est trop tiré par les cheveux pour le croire, voici deux des théories les plus courantes :

1) James Bond est un nom de code donné à celui qui se trouve être l’agent 007

La théorie: Cela donnerait aux producteurs la liberté (ou l’a déjà fait) d’avoir un autre James Bond dans les films, car le nom n’est qu’un nom de code et est attribué à n’importe quel agent 007.

Cependant, il y a des failles dans cette théorie des fans, comme l’a expliqué un utilisateur de Reddit (@r/thegeneral400).

« James Bond est reconnu par Felix Leiter comme James Bond. Cela signifie que soit Felix Leiter sait qui il est malgré le changement d’apparence, soit la CIA a également cette idée idiote », ont-ils écrit dans un fil intitulé « Refuser les « théories » des fans » : James Bond. »

« Bien sûr, la plus grande preuve est dans Skyfall lorsqu’il se rend littéralement sur les tombes de ses parents et que leur nom est Bond. Son vieil ami s’appelle également James », ont-ils ajouté.

Daniel Craig et Judi Dench dans Skyfall. (Crédit : 007.com)

2) Les films Bond de Daniel Craig servent de préquelles à l’ère Sean Connery

La théorie: Nous nous dirigeons vers le territoire de l’univers cinématographique Marvel avec cette prochaine théorie, qui suggère que les films de l’ère Craig sont des préquelles des films Connery, permettant un chemin continu vers les 20 films originaux. Une théorie légèrement différente suggère que Casino Royale et Quantum de Consolation avoir lieu avant les autres films de Bond, puis Chute du Ciel, Spectre et Pas le temps de mourir.

Cependant, le même utilisateur de Reddit a trouvé des preuves que cela ne correspond pas. « James vient d’atteindre le statut 00 en Casino Royale et est un agent chevronné par Chute du ciel. Dans Dr Non, il est sous-entendu que Bond est un agent relativement nouveau. Il est menacé de retourner à des fonctions de renseignement standard, ce qui n’est même pas envisagé dans Chute du ciel. »

Alors, James Bond est-il vraiment mort ? Le verdict: Le personnage de James Bond de Daniel Craig est mort, mais James Bond ne l’est peut-être pas. Comme mentionné, le générique de fin dit que « James Bond reviendra », mais les seules personnes qui savent comment en ce moment sont les brocolis.

Pas le temps de mourir

James Bond