James Bond : est-il possible que cela devienne un échec ?

Après divers retards et spéculations, James Bond il est prêt à retourner au cinéma. Le 30 septembre sortira le dernier film de la série intitulé Pas le temps de mourir. Avec Daniel Craig encore une fois sur la peau de l'agent 007, ce film a une durée de deux heures et 43 minutes. De plus, pour l'adieu de l'acteur de ce personnage, il peut également être vu en format 3D et en spéciaux tels que IMAX ou 4D.







Cette cassette n’est pas l’une des plus attendues juste à revoir James Bond en action, mais aussi parce que Craig prend sa retraite après cinq apparitions. C’est le même acteur qui a confirmé qu’il ne reviendrait pas en tant qu’espion britannique et, par conséquent, la production a déjà entrepris de trouver un autre protagoniste. La liste des candidats est longue et le public a déjà choisi un favori.

Cependant, il faut savoir que Daniel mettra la barre très haut. Cela est dû, tout d’abord, au fait qu’il est l’un des acteurs les mieux payés de cette franchise, puisque selon ce qui est ressorti, pour le dernier film ils lui auraient offert 150 millions de dollars. Et aussi Pas le temps de mourir est le plus cher de tous les films de James Bond.

James Bond est maintenant prêt à revenir. Photo : (MGM)



L’agence d’État britannique Maison des entreprises assuré que les coûts de cette production étaient estimés à 280 millions de dollars. À son tour, le nombre de retards du long métrage par COVID a augmenté ce chiffre à environ 314 millions de dollars.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, à tout ce que c’est de l’argent, il faut ajouter le budget établi pour la promotion du film, qui selon ledit média serait de l’ordre de 464 millions. C’est-à-dire pour équilibrer ce qui a été dépensé lors de la production à nouveau à James Bond et pour être considéré comme un succès au box-office, la collecte de cette clôture de cycle devrait être de pas moins de 900 millions de dollars.

De plus, l’accord avec la MGM prévoit que la production obtiendra 50% des revenus au box-office. A tel point que, pour gagner plus que ce qui a été investi, le prix susmentionné serait le seul qui pourrait égaler autant de dépenses.