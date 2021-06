James Bond est-il mieux sans Daniel Craig?

La nomination de Daniel Craig en tant que nouveau 007 en octobre 2005 a été accueillie avec beaucoup d’hésitation. Jusque-là, tous les autres acteurs pour jouer le personnage avaient un profil très similaire; blanc, mince avec des cheveux bruns foncés. Cependant, Craig a défié ce modèle, ayant les cheveux blonds et étant considérablement plus trapu que les itérations précédentes du personnage.

Daniel Craig rapidement prouvé que les sceptiques avaient tort lorsque sa première sortie en tant que Bond s’est avérée être l’une des plus grandes entrées de la franchise. Casino Royale a époustouflé les fans avec un style de personnage plus grossier et plus lâche. Le film s’inspire de la franchise Jason Bourne, où de grands décors d’action et des meurtres de sang-froid étaient entrelacés avec un scénario profond et significatif et un développement de personnage intrigant.

Ce style de film s’est poursuivi, avec les années 2008 Quantum de réconfort Tenter de reproduire le spectacle de la première apparition de Craig, tout en traitant également les retombées du scénario du film axé sur l’origine. Cependant, un changement de directeur et un manque d’écarts entre les actions ont abouti à une libération moins réussie. La deuxième entrée dans la chronologie 007 de Craig a rapporté 589,6 millions de dollars au box-office, par rapport à Casino Royale616,5 millions de dollars.

Un changement de tactique a suivi, avec les 2012 Skyfallmarquant le 50e anniversaire de la franchise. En tant que tel, l’entrée dirigée par Sam Mendes s’est inspirée des films Bond du passé pour rendre hommage aux origines de la franchise. De l’Aston Martin DB5 vue pour la première fois en Le doigt d’or, Au retour de Q et de ses gadgets de marque, SkyfallC’était un retour aux vieux jours de Bond et ses résultats au box-office montrent son succès.

Prouvant plus puissant que le pistolet d’or, la nostalgie a fonctionné pour Mendes, dont le film a atteint 1,2 milliard de dollars, ce qui a valu au réalisateur une autre chance dans la franchise. Le résultat de cette sortie de 2015 Spectre, a prouvé que bien que la nostalgie puisse fonctionner une fois, contrairement à Bond, elle ne vit pas deux fois. Malgré un meilleur résultat au box-office que les deux premières sorties de Craig, Spectren’a pas réussi à égaler le succès de Skyfall, même avec un budget plus important pour commencer.

La prochaine représentation de Daniel Craig du célèbre espion de Ian Fleming devrait également être sa dernière, avec Cary Fukunaga Pas le temps de mourir prévu pour une sortie plus tard cette année. Il semblerait que le moment soit venu pour un retour au style plus sombre et plus sombre qui a fait de Daniel Craig un succès dans Casino Royale. Cette approche alternative est ce qui rend Craig différent de ses prédécesseurs, et faire la boucle pour sa dernière sortie serait un moyen efficace de signer.

Cependant, malgré le succès incontestable de Skyfall, L’ombre de Mendes plane sur la franchise, avec certains événements qui ne peuvent pas être annulés. La réintroduction des gadgets de Q, la DB5 toujours de retour et la nouvelle petite amie de Bond, Madeleine Swann, seront des facteurs difficiles à ignorer dans Pas le temps de mourirCela pourrait signifier qu’un retour au style plus granuleux et semblable à celui de Bourne que les fans aimaient tant à propos de Bond de Daniel Craig devra peut-être attendre qu’un nouvel acteur soit choisi pour le rôle.

Un remplaçant tant vanté pour Craig est Création, Peaky BlindersEt Veninstar Tom Hardy, qui ferait certainement l’affaire. Sa représentation de Bane dans Christopher Nolan’s Le chevalier noir se lève montre un élément plus physique à son jeu, tandis que ses rôles dans Créationet Cela signifie la guerretrès comparable au personnage de 007. Hardy est un acteur qui permettrait un retour à la Casino Royale style dont les fans rêvent, un style qui ne peut apparemment pas être recréé alors que Craig incarne toujours le personnage.

Sujets: James Bond

