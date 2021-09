James Bond : combien de films de Daniel Craig sont dans le top 7 de la série

James Bond C’est l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma. La saga est composée de 24 films au total, dont les quatre derniers ont été interprétés par Daniel Craig. L’acteur de 53 ans va dire au revoir avec Pas le temps de mourir, qui sortira en salles ce mois-ci et le fera avec une curiosité : il sera l’acteur qui a le plus longtemps joué l’espion britannique au cinéma.







Tomates pourries, le site qui rassemble les avis des spécialistes de l’industrie du monde entier, permet de trier les productions de la saga du meilleur au pire. Fait intéressant, en tant que septième acteur à jouer James Bond pour la franchise de MGM, il y a plus d’un film parmi les sept les mieux situés dans le classement critique. Malheureusement pour lui, il n’est pas sur le podium qu’il mène complètement. Sean Connery.

Connery, décédé le 31 octobre de l’année dernière a les trois meilleurs films de James Bond selon le classement des Tomates pourries. Le meilleur de tous est Le doigt d’or, à partir de 1964, avec 99% d’approbation de la critique. Ils la suivent De Russie avec amour, de 1963 et avec une approbation de 95%, et Dr Non, de 1962 et le même pourcentage mais moins d’acceptation par le public.

Parmi les 7 meilleurs films de James Bond, quatre étaient titrés par Sean Connery. (IMDb)



Immédiatement après, en quatrième et cinquième place se trouvent deux films mettant en vedette Daniel Craig. Il s’agit de Casino Royal, ses débuts en tant que espion 007, qui a un taux d’approbation de 94 %, puis suit Chute du ciel, à partir de 2012, avec un taux d’approbation de 92%. Ce sont les deux derniers films qui dépassent 90% des critiques positives dans le classement qu’ils complètent, jusqu’à la septième place, Coup de tonnerre et Sur le service secret de Sa Majesté.

La course pour devenir le nouveau James Bond

Il est clair que devenir James Bond cela peut être une source de fierté pour tout acteur. Après la faillite de MGM, les droits de ce personnage étaient entre les mains de Amazon Prime Vidéo, qui a absorbé le studio qui a produit les films. Cela a également causé un retard dans la sélection du nouvel interprète de la agent 007, qui n’aura plus Daniel Craig en tant que personnage central, en raison de sa fatigue de tournage.

Tout indique qu’Henry Cavill devra se contenter d’être simplement Superman. (IMDb)



Parmi les principales figures qui apparaissent avec la possibilité d’être James Bond est-ce ainsi Tom Hardy et Sam Heughan. Aussi nommé Henri Cavill, qui semble n’avoir aucune chance car son visage est associé à une autre franchise (Superman), aussi bien que Idris Elbe et Régé-Jean Page, qui pourraient devenir les premiers acteurs afro-descendants à incarner le personnage emblématique. De plus, il y a ceux qui n’excluent toujours pas qu’une femme puisse entrer dans l’histoire et apparaître pour la première fois comme la figure de cette saga.