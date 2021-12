James Bond Betting Odds Shake-Up voit Tom Hardy récupérer la première place

Il semble que Tom Hardy ouvre toujours la voie avec des bookmakers qui seront choisis pour le prochain James Bond, bien que les deux finalistes aient connu des améliorations considérables depuis le mois dernier. Selon les agrégateurs de paris US-Bookies.com, Idris Elba s’est amélioré de 18/1 (5,3% de probabilité implicite) à 11/2 (15,4%), tandis qu’Henry Cavill s’est amélioré de 16/1 (5,9%) à 6/1 (14,3 %). Hardy reste le favori 3/1 (25%).

« Idris Elba et Henry Cavill sont sur les radars des fans et des bookmakers depuis un certain temps, mais leurs récentes améliorations surviennent à un moment où les producteurs de Bond ont mentionné vouloir que la prochaine star soit un homme britannique de toute ethnie », déclare un américain. Porte-parole des bookmakers. « Cependant, en même temps qu’Elba et Cavill s’amélioraient, Richard Madden et Tom Hopper voyaient leurs chances évoluer dans la direction opposée. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Les chances de Richard Madden de reprendre le rôle de James Bond se sont détériorées, passant de 6/1 (14,3 % de probabilité implicite) à 9/1 (10 %). Il suit désormais Régé-Jean Page, dont la cote est restée à 8/1 (11,1 %) depuis le mois dernier. Les cotes de Tom Hopper se sont également affaiblies, passant de 11/2 (15,4 %) à 12/1 (7,7 %).

« Tom Hopper était le favori pour être le prochain James Bond pas plus tard qu’en octobre, lorsqu’une forte augmentation des paris a provoqué la Académie des parapluies les chances de la star d’augmenter », ajoute le porte-parole de US-Bookies.com. « Cependant, cette augmentation semble être de courte durée, car les chances de Hopper le placent maintenant derrière Jamie Bell et James Norton. »

Quelques autres noms inclus dans les cotes de paris sont Sam Heughan, Mahershala Ali et Justin Hartley. Il ne semble pas que les bookmakers considèrent les chances de Dwayne « The Rock » Johnson d’être choisi très haut, car il n’est même pas répertorié. Tout récemment, Johnson avait exprimé son intérêt à rejoindre la franchise, car son grand-père était déjà apparu dans un film de Bond, mais The Rock n’était intéressé à entrer dans la mêlée que s’il pouvait jouer lui-même le super-espion.

Quoi qu’il en soit, bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles les discussions préliminaires pour le casting du prochain James Bond ont commencé, il est peu probable que nous entendions quoi que ce soit d’officiel avant 2022 au plus tôt. La productrice Barbara Broccoli a suggéré qu’aucune grande nouvelle ne serait partagée à ce sujet avant au moins 2022. Cela laisse un peu plus de temps à Daniel Craig pour profiter de son départ en tant que James Bond avant que la franchise ne redémarre avec un autre acteur se glissant dans le smoking.

« Je pensais que c’était ça. Et je suis vraiment, vraiment heureux d’avoir eu l’opportunité de revenir et de faire [No Time to Die], a déclaré Craig sur Le spectacle Graham Norton, « parce que nous avons en quelque sorte bouclé beaucoup d’histoires. Et juste une chance de venir en faire un de plus était merveilleux.

Il a ajouté: « C’est incroyable de faire ces films. C’est très émouvant. Je suis heureux d’y mettre fin à ma façon. Je suis reconnaissant aux producteurs de m’avoir laissé faire. Mais ça me manque vraiment. Je ‘ serai probablement incroyablement amer quand la nouvelle personne prend le relais.

Jusqu’à ce qu’un remplacement soit officiellement annoncé, tout ce que nous pouvons faire pour l’instant est de spéculer. Les bookmakers penchent clairement pour que Tom Hardy obtienne le casting, mais cela ne signifie pas nécessairement que c’est ce qui va se passer. Cela nous vient de US-Bookies.com.





La chasse à la guerre de Mickey Rourke explore une histoire démoniaque et impie de la Seconde Guerre mondiale Le film d’horreur de guerre de Saban Films place les soldats dans un pays des morts derrière les lignes ennemies, où les nazis ne sont pas la plus grande menace pour eux.

Lire la suite





A propos de l’auteur