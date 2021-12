James Blunt essaie de « s’annuler » en étant sauvage sur Twitter

James Blunt prétend qu’il essaie de « s’annuler » en étant aussi sauvage que possible sur Twitter, et sait qu’il en a une bonne chaque fois que sa femme lui demande pourquoi diable il dirait quelque chose comme ça en public.

Bien sûr, Blunt est un garçon occupé en ce moment – ​​il a sorti un nouvel album, ainsi qu’une tournée du stade et une émission télévisée intitulée Maîtres de la bière sur Amazon Prime – mais il a encore le temps de lancer des critiques à des personnes aléatoires en ligne également.

Les escapades Twitter de Blunt sont presque aussi célèbres que sa musique à ce stade, et si vous ne les avez pas toutes parcourues, vous devriez probablement vous impliquer, car elles sont un régal.

James Blunt est bien connu pour ses singeries sur Twitter. Crédit : Alamy

Maintenant, l’homme célèbre pour avoir chanté « You’re Beautiful » et « Goodbye My Lover » est bien conscient que sa musique n’est pas pour tout le monde, et dit qu’il est « vraiment cool avec ça » et prend le positif plutôt que le négatif.

Cependant, certaines de ces personnes qui expriment des sentiments négatifs à son égard finissent par obtenir plus que ce qu’elles avaient négocié, car il est l’une des rares grandes stars à être prête à redonner un peu en retour.

« Je semblais me concentrer sur cette seule chose négative que j’ai trouvée en ligne, et cette personne n’a même pas fait l’effort d’acheter un billet et d’entrer dans une salle et de crier à quel point elle n’aime pas ma musique, elle s’est juste assise à la maison et posté sur leur téléphone », a-t-il déclaré.

Blunt possède également un pub et aime une bière. Crédit : Maîtres de la bière

«Ils n’ont fait aucun effort, et pourtant je me suis toujours concentré sur cela plutôt que sur les dizaines de milliers de personnes qui sont venues au spectacle.

« C’est dans la nature humaine, et c’est pourquoi je me moque de moi-même sur Twitter pour avoir fait ça, et je suis très heureux d’en retirer le cul parce que j’ai vraiment de la chance d’avoir un travail et quelques millions d’exemplaires vendus de divers albums.

Alors pourquoi s’embêter à applaudir ces personnes en premier lieu ? Vous vous asseyez sûrement et comptez la pâte pendant que d’autres crient dans l’abîme, n’est-ce pas ?

« Parce que c’est amusant », a-t-il répondu.

« À quoi sert Twitter [apart from that]?

« Le label m’a appelé et m’a dit » tu dois rejoindre cette plate-forme » parce qu’ils pensent que ça va vendre plus d’albums,

« Je ne pense pas qu’être sur Twitter va me vendre plus d’albums.

« Vous pourriez aussi bien en profiter. »

Sur ses pires efforts, il a déclaré : « Ils sont épouvantables pour la plupart d’entre eux, ils sont vraiment dégoûtants.

«Ma femme secoue la tête à chaque fois que je suis sur le point d’appuyer sur envoyer et c’est à ce moment-là que je sais que c’est une bonne chose.

« Les seuls dont je me souviens sont vraiment dégoûtants comme quand quelqu’un a écrit » James Blunt est mon plaisir coupable « et j’ai répondu » le mien est anal « . »

Blunt héberge actuellement Beer Masters sur Amazon Prime Video. Crédit : Maîtres de la bière

C’est le genre de comportement qui pourrait inquiéter certaines personnes, en particulier sa direction, mais ce n’est pas un gros problème pour Blunt, qui semble à la fois de nom et de nature.

« Je pense que nous vivons dans un monde très nerveux, où nous sommes toujours inquiets d’offenser les gens et les gens sont si facilement offensés », a-t-il déclaré.

«Le sujet auquel je donne le plus de chagrin est moi-même, et j’espère que je ne ris autant de moi-même que de la personne à qui je réponds.

« J’essaie de m’annuler, il est temps. C’est vraiment le but.

Eh bien, sa stratégie n’a pas encore porté ses fruits, et vous pouvez voir James Blunt lors de sa tournée mondiale en 2022, ainsi qu’acheter un nouvel album Les étoiles sous mes pieds, qui est maintenant disponible.