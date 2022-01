James Argent explique les secrets de sa perte de poids stupéfiante de 13 pierres

L’homme de 34 ans a décidé de se faire opérer de la manche gastrique après avoir appris que s’il attrapait Covid-19, il aurait du mal à s’en sortir en raison de son poids gonflant au plus lourd de sa vie : 27 pierres.

Après l’opération – pour laquelle il a déboursé 10 000 € – Le seul moyen est l’Essex La star a expliqué comment il a dû adopter une nouvelle façon de faire les choses et reste catégorique sur le fait que la manche n’était pas une « solution rapide ».

Parlant de son trouble de la frénésie alimentaire qui a dégénéré pendant le verrouillage du coronavirus, il a déclaré au Mirror : « Toute ma journée a tourné autour de ça – quand était mon prochain repas.

« Je commençais par un copieux petit-déjeuner anglais complet, puis tout au long de la journée, je prenais des boissons gazeuses, du chocolat, des bonbons à mâcher et des chips. Pour le déjeuner et le dîner, j’avais des plats à emporter. Je me suis réveillé. »

À partir de là, il a opté pour l’opération qui impliquerait l’ablation de 70 pour cent de son estomac.

Arg a posté sur Instagram après être sorti de la chirurgie. Crédit : Instagram/real_arg

Certaines personnes ont critiqué la pochette, la qualifiant de solution rapide, mais Arg dit que c’est tout sauf cela expliquant: « J’aime la nourriture, donc m’engager dans une opération à vie était une grande chose pour moi. »

Maintenant, il a révélé en quoi consiste une journée typique de repas, déclarant à la publication: « Je n’ai généralement pas de petit creux entre le petit-déjeuner et le déjeuner, mais si je le fais ou si j’ai fait de l’exercice et que j’ai besoin d’énergie, j’ai une banane.

« Pour le déjeuner, j’ai une salade de poulet ou de poisson, ou une soupe multigrains ou un poulet épicé.

« Le dîner peut être n’importe quoi, des petites portions du chili con carne de ma mère à de la paella ou des pâtes. En termes de collations, je prendrai généralement des noix ou du pop-corn.

« Je peux digérer la plupart des choses, mais je dois manger des aliments de la taille d’un 20p, les mâcher pendant 20 secondes, attendre 20 secondes et recommencer pour ne pas tomber malade. »

Crédit : Instagram/real_arg

En plus d’une alimentation saine, il s’entraîne également avec un ami proche et ancien TOWIE la star Mark Wright et son frère Josh qui l’encouragent à faire de l’exercice.

S’adressant à Instagram il y a quelques jours, il a écrit: « Je peux honnêtement dire que c’était la meilleure décision que j’ai jamais prise. Cela m’a incité à être sérieux au sujet de mes habitudes alimentaires et de mes exercices.

« Depuis mon opération, j’ai suivi les conseils de l’équipe de Transform Hospital Group et j’ai suivi une alimentation saine avec des portions plus petites. Je me suis également entraîné dans la salle de gym pour rendre mon corps plus fort. Cette nage à travers la Manche est toujours sur les cartes. »