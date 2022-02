James Argent dit qu’un verre le « conduira à l’hôpital ou à la mort »

S’adressant à The Sun, Arg a déclaré: « J’ai eu une très mauvaise rechute après avoir eu des envies pendant un certain temps, mais au lieu d’appeler mon thérapeute, j’ai pris un verre pour la première fois en deux ans.

Entrant plus en détail sur la soirée, il a déclaré: « Je suis allé à une soirée comique avec des amis à Bethnal Green, Londres – c’était très amusant, tout le monde riait, buvait et s’amusait.

« J’avais de nouveau des envies et quand nous sommes allés à l’afterparty dans l’Essex, j’ai acheté une tournée de boissons pour mes amis – malheureusement, j’ai cédé à la tentation et j’ai pris ce premier verre.

« Après cela, je ne peux pas entrer dans les détails de ce que j’ai fait, mais c’est là que tout a commencé et je me suis retrouvé à la maison avec une terrible rechute – j’étais abstinent et sobre depuis si longtemps, ça m’a frappé comme une tonne de briques car mon corps et mon esprit n’y étaient pas habitués depuis si longtemps.

« Mes amis étaient choqués et inquiets pour moi – je n’étais pas moi-même mentalement ou physiquement et ils n’avaient pas l’habitude de me voir comme ça – c’était une expérience très effrayante et bouleversante pour tout le monde autour de moi et il est devenu vital qu’une ambulance soit appelé. »