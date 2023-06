Jameela Jamil suggère des récompenses d’acteur non binaires pour que les femmes ne soient pas « complètement exclues »

Au milieu de la controverse persistante sur les prix d’acteur sexospécifiques lors des remises de prix, Jameela Jamil propose une solution potentielle au problème. Pendant de nombreuses années, les Oscars et autres remises de prix prestigieuses ont honoré les hommes et les femmes en offrant des récompenses sexospécifiques, telles que le meilleur acteur et la meilleure actrice. Ces dernières années, certains acteurs non binaires ont critiqué ces récompenses sexospécifiques, car elles laissent de côté ceux qui ne s’identifient à aucun des deux sexes.





S’adressant à Instagram, Jamil a partagé ses réflexions sur les récompenses sexospécifiques à la lumière de leur possible départ aux Oscars. Elle dit qu’elle « ne sera de toute façon pas nominée pour un Oscar », donc elle n’a pas de cheval dans cette course, mais cela dit, elle se demande pourquoi il ne serait pas préférable d’introduire une nouvelle catégorie d’acteur pour les non -interprètes binaires. Jamil explique comment cela permettrait à tout le monde d’être reconnu, tandis que la suppression des récompenses sexospécifiques pourrait entraîner l’exclusion complète des femmes.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je demande juste… Ne serait-il pas préférable de donner aux personnes non binaires leur propre catégorie plutôt que d’ouvrir la porte à Hollywood pour exclure complètement les femmes étant donné le nombre disproportionné d’hommes contre les femmes qui gagnent lors de remises de prix ? » Jamil écrit dans l’image Instagram. « Si nous avons maintenant suffisamment de talents non binaires pour restructurer des remises de prix entières, ce qui est GÉNIAL, alors nous devrions ajouter plutôt que courir le risque accidentel d’effacer non ? Je dis cela en tant que membre du public, car je ne vais pas être nominé pour un Oscar quand même… évidemment. Je n’ai pas de cheval dans cette course ! »

Jamil poursuit : « C’est dommage que cette disparité existe en premier lieu. Mais elle existe. Elle est flagrante et fait l’actualité chaque année dans les remises de prix. le contrecoup est inévitable et en effet utile, certains d’entre eux ne font que brouiller les pistes et ralentir les progrès. J’ai l’impression que nous allons voir une colère croissante de la part des femmes qui sont exclues des opportunités de récompenses (encore une fois pas moi, je ne suis franchement pas assez talentueuse o attention à ça depuis cet endroit!) parce que nous avons créé une seule place pour un gagnant parmi des dizaines de milliers d’acteurs, dans un monde qui favorise les hommes. Je ne pense pas que cela aidera les femmes ou les gens du NB à minimiser le nombre de Nous devrions chercher à ÉLARGIR les possibilités afin que les personnes GNC et les femmes aient une chance équitable dans une industrie qui a longtemps lutté pour traiter les autres [as] égaux aux hommes. »





Les récompenses d’acteur genrées devraient-elles disparaître?

abc

Dans sa déclaration, Jamil admet également qu’elle était « terrifiée » à l’idée de partager ses pensées en ligne, préoccupée par le possible contrecoup sur les réseaux sociaux qui pourrait affecter sa carrière. Elle dit qu’elle voulait toujours partager ce qu’elle avait à dire car elle a observé que beaucoup d’autres sont d’accord, et elle pense que sa proposition serait finalement la meilleure solution pour les femmes et les acteurs non binaires.

« J’étais même terrifié à l’idée d’écrire quelque chose d’aussi bénin que cela dans le climat actuel de politique sociale, mais il semble que beaucoup d’entre vous soient d’accord », déclare Jamil. « Merci d’avoir pris à cœur mes meilleures intentions et de m’avoir accordé le bénéfice du doute. Je veux que tout le monde gagne ! »

Elle a poursuivi: « Pour construire le monde que nous voulons, nous devons travailler progressivement avec le monde que nous avons en premier. Si nous sautons les progrès avec des idéaux utopiques qui ignorent les systèmes éprouvés actuels, nous effondrerons tout ce vers quoi nous travaillons. »

Vous pouvez voir le message ci-dessous.