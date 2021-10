Jameela Jamil révèle un premier regard sur She-Hulk Villain Titania

Le bon endroit la star Jameela Jamil a été choisie pour jouer le super-vilain Marvel Titania dans la prochaine série Disney + Elle-Hulk. En vedette aux côtés Orphelin noir Tatiana Maslany, qui joue le super-héros titulaire She-Hulk, Jameela Jamil a été très passionnée par l’idée de donner vie à ce méchant préféré des fans. Elle a récemment partagé une image sur Twitter taquinant un look comique précis pour le personnage. Arborant les cheveux roux caractéristiques de Titania, Jamil a téléchargé la photo avec la légende « Ok Boomer ». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

On ne sait pas s’il s’agit d’une image officielle ou Jameela Jamil essaie juste un nouveau look. Mais cela correspond à une révélation précédente, qui montrait un doublé avec la même coiffure que Jamil. Et puisque Titania/Mary MacPherran a la même couleur de cheveux roux dans les bandes dessinées, on peut dire sans se tromper que Jamil rendra justice au rôle.

???? Mark Ruffalo pas de set de #SheHulkpic.twitter.com/J5IHVQiXPQ – Nouvelles Marvel (@BRMarvelNews) 3 juin 2021

Le casting de Jameela Jamil avait déjà été annoncé en juin de cette année. Nom de code « Lucy », le personnage de Jamil a été décrit comme « un influenceur glamour des médias sociaux, Kardashian-esque avec un côté sombre ». Il fut bientôt confirmé qu’elle jouait bien Titania, l’ennemi juré de Jennifer Walters/She-Hulk de Maslany. Actrice et présentatrice anglaise, Jameela Jamil est surtout connue pour avoir joué dans NBC’s Le bon endroit. Elle pourra à nouveau faire étalage de ses talents de comédienne dans la série, étant donné que Kevin Feige a décrit Elle-Hulk comme « une comédie juridique d’une demi-heure ». Dans une récente interview avec HollywoodLife, Jamil a parlé de la nature de Elle-Hulk.

« Ce fut une expérience extraordinaire et j’ai passé un moment formidable avec tant de femmes sur le plateau. Le scénario est tellement stimulant et hilarant. Avoir également une femme asiatique à la tête de la création d’un spectacle comme celui-ci est vraiment très agréable. excitant. Tout cela semblait très actuel, très nécessaire. «

Jamil, qui a également révélé son entraînement au combat, a ajouté: « J’ai l’impression que c’est quelque chose que nous réalisons avec cette émission – nous disons quelque chose d’important. Nous faisons quelque chose d’important, nous repoussons les limites. » Elle-Hulk est un spectacle unique, et contrairement aux autres spectacles Disney + Marvel, il adopte un style narratif très différent. Le spectacle verra Tatiana Maslany briser le quatrième mur, comme Deadpool- en se reconnaissant comme un personnage au sein du MCU. Le quatrième mur se brise, gags en cours, format sitcom, on dirait Elle-Hulk sera une bouffée d’air frais à son arrivée en 2022.

Dans Elle-Hulk, Maslany incarne la cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters, une avocate qualifiée spécialisée dans les affaires impliquant des surhumains. À la suite d’une transfusion sanguine d’urgence, elle acquiert certains des super pouvoirs de son cousin. Mais contrairement à Hulk rempli de rage, Jennifer Walters est capable de conserver son intelligence et son contrôle émotionnel lorsqu’elle se transforme en She-Hulk. Mark Ruffalo reprendra également son rôle de Bruce Banner/Hulk dans la série en tant que second rôle, avec Tim Roth en tant qu’Emil Blonsky/Abomination « moins sérieux ». Les Shang-Chi La scène à mi-crédit a révélé que le bras de Bruce Banner n’était toujours pas guéri et qu’il n’était plus sous sa forme de professeur Hulk. Avec un peu de chance, Elle-Hulk résout le mystère derrière la transformation de Banner en humain après une transformation apparemment permanente en professeur Hulk dans Avengers : Fin de partie.

Le spectacle met également en vedette Ginger Gonzaga (Force spatiale), Renée Elise Goldsberry (Hamilton), Anais Almonte et Josh Segarra (Flèche). Selon les rumeurs, Charlie Cox apparaîtrait également sous le nom de Matt Murdock/Daredevil, mais rien n’est encore confirmé. Jessica Gao (Rick et Morty) est rédacteur en chef et créateur de Elle-Hulk, avec Kat Coiro (Brooklyn neuf-neuf) réalisant cinq épisodes. L’émission fait partie de la phase quatre du MCU et comprendra 10 épisodes. Elle-Hulk fait ses débuts sur Disney + en 2022. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour Marvel.

Sujets : Disney Plus