Jameela Jamil répond à la critique des cheveux et du costume de She-Hulk Villain

Avant même son arrivée sur Disney+, Avocat de She-Hulk a eu une bonne part de négativité autour de lui. Des rapports selon lesquels la série n’est pas ce à quoi s’attendaient les patrons de Marvel Studio, des plaintes concernant CGI vues dans les bandes-annonces récentes et des rumeurs selon lesquelles la production serait « un gâchis », la série a encore du chemin à faire pour faire ses preuves quand elle fera enfin ses débuts. mois. Une personne qui n’accepte pas les critiques sur les réseaux sociaux est une actrice Jameela Jamilqui joue le rôle de la méchante de la série Titania, qui a récemment riposté en tant que ceux qui font des coups sur une image récemment publiée de la série.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de gens qui ont aimé ce qu’ils ont vu dans le Elle-Hulk bandes-annonces, et sont prêts à attendre que la série arrive réellement avant de porter un jugement, des photos récentes publiées par Revue Empire montrer la production sur le spectacle a donné le meilleur look jusqu’à présent du méchant de Jamil, et il a été instantanément attaqué et moqué sur divers sites de médias sociaux. Avec des commentaires disant que le costume est bon marché et que les cheveux et le maquillage de Titania sont inférieurs à la norme, l’actrice est revenue avec une réplique dure pour ceux qui ont tiré sur l’image. Elle a écrit sur son compte Twitter :

« Omg cette photo… Les gars… J’accepte chaque once d’ombre ici, mais pour défendre mon excellent coiffeur, ce ne sont que mes cheveux après une journée de cascades de 14 heures dans la chaleur d’Atlanta. Juste après avoir été à l’envers. Elle a fait un * excellent * travail dans l’émission, je le promets. Je l’aime. Les seins vont bien?

La conception de She-Hulk a été une pomme de discorde constante

Qu’il s’agisse de CGI «caricatural» ou de la taille de ses muscles, il semble que tout le monde ait eu un pop à Elle-Hulk récemment. À partir du moment où la première bande-annonce est sortie en mai, en gardant à l’esprit que le travail de post-production final est toujours en cours, beaucoup de gens ont sauté sur les images pour remplir les médias sociaux de mèmes.

Cependant, le plus gros reproche semblait provenir du fait que l’alter-ego de Jennifer Walters n’était pas assez volumineux, même si son apparence est à peu près conforme aux séries originales de bandes dessinées mettant en vedette le personnage. Selon un artiste VFX, l’original Elle-Hulk les conceptions ont été construites plus grandes, mais l’équipe travaillant sur le spectacle a été invitée à plusieurs reprises à réduire ses proportions. A l’époque ils disaient :





« J’étais dans une entreprise qui faisait des effets visuels pour ça. Apparemment, elle était plus grande au début, mais les notes n’arrêtaient pas de dire de » la rendre plus petite « . Nous roulons toujours des yeux (comme nous l’avons fait sur Sonic) mais à la fin de la journée les artistes doivent suivre les ordres. »

Il y a eu beaucoup de pioches faites tout au long de la phase quatre du MCU, mais principalement de ceux qui semblent s’attendre à ce que tout soit traduit directement à partir des sources de la bande dessinée, trop de camées et de mondes multivers apparaissant, ou certains qui veulent juste Fin du jeu événements de niveau à chaque tour. Dépassez-vous, et le reste de la base de fans de Marvel est toujours assez satisfait de cette dernière série de la saga Marvel.