Jameela Jamil incarne la super-méchante Titania dans « She-Hulk »

Le casting de Elle-Hulk continue de croître alors que Jameela Jamil a été choisie pour incarner la super-méchante Titania dans le prochain Elle-Hulk séries.

Jamil a éclaté en tant que Tahani Al-Jamil sur NBC Le bon endroit. Depuis qu’il a joué dans la comédie bien-aimée, Jamil a décroché des rôles dans Crossing Swords, Jurassic World : Camp du Crétacé et Contes de canard.

Le personnage de Jamil, Titania, a été initialement introduit dans les bandes dessinées Marvel en 1984, bien qu’il reste à voir à quel point la version MCU sera similaire (ou différente) à la version bande dessinée. Dans son histoire d’origine, la femme qui est devenue Titania était une fille autrefois maigre qui a obtenu ses pouvoirs du docteur Doom après avoir été accidentellement transportée à Battleworld. Ces pouvoirs l’ont transformée en Titania, une femme géante dotée d’une force incroyable. Étant donné que le docteur Doom n’a pas encore été présenté au MCU, il va de soi que Titania de Jameela Jamil aura une histoire d’origine différente.

Jameela Jamil rejoint les acteurs précédemment annoncés Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga et Renée Elise Goldsberry. Ruffalo reprendra son rôle de The Hulk et Roth reviendra dans The Abomination, un personnage pour lequel il a déjà joué L’incroyable Hulk film.

Que pensez-vous de Jameela Jamil rejoignant le casting de Elle-Hulk en tant que super-méchant Titania ? Pensez-vous qu’il y a une chance que l’histoire retienne le Docteur Doom comme source de ses pouvoirs ?