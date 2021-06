Jameela Jamil est Marvel Supervillain Titania dans la série She-Hulk Disney +

Elle-Hulk aurait trouvé son Titania dans Le bon endroit la star Jameela Jamil. Actuellement, la production de la prochaine série Disney + est en cours avec Tatiana Maslany dans le rôle principal de Jennifer Walters, alias l’avocate spécialisée dans la lutte contre le crime She-Hulk. Le casting de la série continue de croître avec un nouveau rapport selon lequel Jamil vient de rejoindre le casting en tant que méchant Titania, qui sert de rival à Elle-Hulk dans les bandes dessinées originales de Marvel Comics.

Selon The Illuminerdi, des informations sur le casting du personnage ont déjà été révélées lorsque des détails ont été divulgués sur cinq rôles qui Elle-Hulk cherchait à lancer. À l’époque, l’un des rôles portait le nom de code « Lucy », le personnage étant décrit comme un adversaire de Jennifer Walters de Maslany. Maintenant signalé comme étant Titania, le personnage de « Lucy » a été décrit comme « une influenceuse glamour des médias sociaux, Kardashian-esque avec un côté sombre ». Elle serait censée être dans cinq à dix épisodes.

Créée par Jim Shooter et Mike Zeck, Titania a fait ses débuts dans Marvel Comics dans les années 1984. Guerres secrètes#3. À l’origine, Titania était le nom d’une lutteuse nommée Davida DaVito, mais le nom supervillain est beaucoup plus associé à Mary MacPherran, la deuxième personne à utiliser le surnom. Timide et timide, MacPherran a reçu des pouvoirs surhumains du docteur Doom, la transformant en Titania. Le processus a augmenté sa taille tout en lui donnant une force surhumaine, semblable à Jennifer Walters et She-Hulk. Les deux se sont souvent battus dans les bandes dessinées.

Une version animée de Titania a été présentée dans la série Hulk et les agents de SMASH., avec Clare Grant exprimant le rôle. Après une querelle avec She-Hulk, les deux personnages finissent par se lier lorsqu’ils sont obligés de partager une cellule. Le personnage apparaîtra plus tard dans le réunion de justiciers série animée avec quelques apparitions dans des jeux vidéo, mais ses débuts en live-action seront vus dans Elle-Hulk.

Jameela Jamil est très connue pour son rôle de Tahani Al-Jamil dans la série NBC Le bon endroit. Elle est également reconnue pour avoir animé le jeu télévisé de fin de soirée TBS L’indice de la misère et en tant que l’un des juges de la série de compétitions de réalité Légendaire. Jamil a également fourni du travail de voix off pour de nombreuses émissions de télévision ces dernières années, notamment Harley Quinn, Jurassic World Camp Crétacé, Animanes, et le Razmoket redémarrez sur Paramount+.

Pendant ce temps, Mark Ruffalo sera également vu dans Elle-Hulk pour reprendre son rôle dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Bruce Banner, le cousin de She-Hulk. Il a récemment été photographié sur le plateau dans sa tenue de capture de mouvement, confirmant l’apparition de Hulk dans la série. Pendant ce temps, le nouveau spectacle sera lié à L’incroyable Hulk car il mettra également en vedette Tim Roth. Dans le film de 2008, qui mettait également en vedette Edward Norton dans le rôle de Bruce Banner avant que Ruffalo ne prenne le relais, Roth est apparu dans le rôle du méchant Abomination.

Elle-Hulk n’a pas encore de date de première officielle, mais la série devrait arriver sur Disney + dans le courant de 2022. Pour l’instant, les fans de Marvel peuvent regarder de nouveaux épisodes de Loki chaque semaine après sa première le mercredi. Cette information nous vient de The Illuminerdi.

