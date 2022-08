Jameela Jamil célèbre She-Hulk: rôle d’avocat avec The Good Place Tribute

Dans un Tweet envoyé le jeudi 11 août 2022, l’acteur Jameela Jamil a partagé son enthousiasme pour une affiche promotionnelle récemment publiée annonçant la prochaine série Marvel Cinematic Universe Disney + She-Hulk : avocate avec un message qui rappelait son apparition dans la sitcom bien-aimée Le bon endroit: « HOLY FORKING SHIRTBALLS C’EST VRAI ! (explosion emoji) », a tweeté Jamil à côté de l’affiche du personnage pour son rôle, l’antagoniste Titania.

Dans un Tweet du compte Twitter officiel de Marvel Entertainment qui comprenait l’affiche du personnage de Titania, le personnage de Jamil a été décrit comme étant également connu comme un influenceur … et un briseur de mur de salle d’audience, une désignation qui fait probablement référence au clip de la bande-annonce dans laquelle Titania littéralement perce le mur d’une salle d’audience (style Kool-Aid Man).

Mais cela pourrait également laisser entendre que le personnage pourrait être impliqué dans des manigances qui brisent le quatrième mur que la série promet lorsque le premier épisode arrivera en streaming sur Disney + le 18 août 2022. Dans une interview avec IGN, la réalisatrice de la série, Kat Coiro, a déclaré: «Je pense que briser le quatrième mur pose beaucoup de questions auxquelles j’espère que nous pourrons répondre pour vous dans la série. Donc je ne veux pas trop en dévoiler. Mais c’est très amusant, c’est très cool.

Le retour de Sniffing de Jameela Jamil sur Instagram

Bien que Titania puisse être un influenceur, Jamil pourrait également être qualifié de tel. Pendant son séjour au récent Comic-Con de San Diego en 2022, l’enthousiasme débordant de l’actrice à assister à l’événement en tant que membre du MCU était palpable. Dans un cas mémorable, elle s’est glissée derrière Paul Rudd, l’acteur qui joue le héros Ant-Man de niveau Avengers, et l’a reniflé.

Et dans les semaines qui ont suivi SDCC, Jamil a continué à partager de nombreuses images des coulisses de son personnage en costume et en maquillage. Dans un clip vidéo partagé par AP Entertainment et retweeté par Jamil, elle a déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle elle aimait jouer le rôle était le fait que Titania était une méchante qui « incarne l’antithèse de tout ». [she] supporter[s] pour. »

En plus de partager des images des coulisses, Jamil a également mis en avant l’arrivée du personnage sur Elle-Hulk. « TITANIA VIENT F *** UP YOUR DAY », lit un Tweeter envoyé le 26 juillet 2022. Et dans un Tweet envoyé le vendredi 5 août 2022, Jamil a inclus le message « TITANIA DIT QUE C’EST LA MÈRE *** EN WEEK-END » à côté d’un clip vidéo intitulé « Formation Marvel » qui présente l’acteur jouant un saut en rotation assisté par harnais qui se termine par un atterrissage de super-héros (pendant qu’elle retourne l’oiseau).